ادعاء باطل.. وكيل تعليم بورسعيد يكشف حقيقة تعدي مدير مدرسة على تلميذة

نفي طاهر الغرباوى وكيل وزارة التربية و التعليم فى محافظة بورسعيد مأوى تداولته ولية أمر على السوشيال ميديا بادعاء نجلتها للضرب من مدير مدرستها.

أدعاء باطل من ولية أمر

أكد وكيل تعليم بورسعيد التأكد من عدم صحة الواقعة ردا على ما أدعته ولية أمر الطالبة حبيبة محمد حسن المقيدة بالصف الخامس بمدرسة طارق بن زياد الابتدائية التابعة لإدارة الزهور التعليمية من خلال بث فيديو على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يتناول استغاثة لمدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد مدعية قيام مدير المدرسة المشار اليها بضرب نجلتها على الوجه وذلك أثناء أدائها امتحان مادة الرياضيات يوم الأربعاء الموافق 14 يناير الجاري.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظ بورسعيد على تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة الزهور التعليمية لفحص الاستغاثة وتبين عدم قيام مدير المدرسة بضرب نجلتها على وجهها كما تبين من التحقيقات عدم صحة ما تم نشره بمعرفة ولية الأمر جملة وتفصيلا.