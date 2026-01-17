قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جمال سعيد الرحماني، وعضوية المستشار محمود زاهر الحسيني، والمستشار أحمد أمين عبد الحميد، وسكرتارية خالد خضير ووليد متولي، بالسجن لمدة 6 سنوات على المتهم ع. إ. ص. ع، عامل، عن اتهامه بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم الضواحي.



تعود أحداث الواقعة إلى يوم 18 / 10 / 2025، بدائرة قسم الضواحي بمحافظة بورسعيد، حيث تمكنت قوة من مباحث القسم من ضبط المتهم أثناء التنفيذ عليه في قضية سابقة، وبتفتيشه عثر بحوزته على لفافات لمادة مخدرة ومبلغ نقدي وهاتف محمول.



السجن 6 سنوات لعامل ضبط بـ49 لفافة هيروين في بورسعيد

وشهد أيمن السيد محمد الشوا، نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الضواحي، بأنه تلقى معلومات عن مكان وجود المتهم المطلوب، وانتقل إلى محل تواجده وتم ضبطه، وبمواجهته أقر بإحرازه للمخدر بقصد الإتجار، وأن المبلغ من متحصلات البيع، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.



وجاء في تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن عدد 49 لفافة لجوهر الهيروين المخدر، وبلغ وزنها 13.6 جم، وثبت مطابقتها للمواصفات المدرجة بالمخدرات المحظورة.



حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن 6 سنوات، مع مصادرة المضبوطات، وإلزامه بالمصاريف.