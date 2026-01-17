بورسعيد | استمرار تنفيذ الحملات المكبرة لغلق محال الخردة غير القانونية ومصادرة المضبوطات

شن حي الجنوب بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة بقيادة أحمد زغلف، رئيس حي الجنوب، وبمشاركة الأجهزة التنفيذية المعنية بالحي.

جاءت الحملة في إطار توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، بشأن غلق محال الخردة غير القانونية، ومواجهة والتصدي لظاهرة النباشين،

استمرار تنفيذ الحملات المكبرة لغلق محال الخردة غير القانونية ومصادرة المضبوطات

وأسفرت الحملة عن المرور على عدد من محال الخردة المخالفة بنطاق حي الجنوب، حيث تم غلق المحال غير المرخصة ومصادرة كميات من الخردة المضبوطة، وذلك في إطار تطبيق القانون والحفاظ على المظهر الحضاري ومنظومة النظافة العامة.

وأكدت الجهات التنفيذية استمرار الحملات اليومية والمفاجئة للتصدي لكافة أشكال المخالفات، وعدم التهاون مع أي محاولات لمخالفة القانون أو الإضرار بالصالح العام، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ وبما يحقق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.