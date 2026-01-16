إزالة 6 مبانٍ بجنوب بورسعيد بالموجة 28 للمخالفات .. صور

نفذت الأجهزة التنفيذية بحى الجنوب فى محافظة بورسعيد حملة مكبرة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة والتصدي لكافة أشكال التعديات

و أسفرت عن إزالة عدد 6 مبانٍ مخالفة بكل من منطقة مشروع ناصر، وجمعية قبلي ناصر، ومنطقة كُربة عايد بجنوب بورسعيد

إزالة 6 مبانٍ بجنوب بورسعيد

وجاءت الحملة بقيادة أحمد زغلف رئيس حي الجنوب وبمشاركة الأجهزة الأمنية و مديرية الزراعة، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، وإزالة المباني المخالفة بالكامل حتى سطح الأرض.

وأكدت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد استمرار حملات الإزالة بشكل يومي وحازم، وعدم التهاون مع أي محاولات تعدٍ أو بناء مخالف، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين