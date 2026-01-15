حبشي يتابع سير وانتظام الخدمات الأساسية بمدينة "سلام مصر" شرق بورسعيد

تابع اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، الموقف التنفيذي لانتظام الخدمات الأساسية بمدينة سلام مصر شرق بورسعيد، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المحافظة لدعم خطط التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطنين

جاء ذلك خلال استعراض المحافظ مع اللواء أشرف السمليجي، رئيس مدينة سلام مصر، لملف الخدمات المقدمة للمواطنين، وما تم تنفيذه من إجراءات لضمان كفاءة واستمرارية المرافق الحيوية، في ظل التوسع العمراني وتزايد أعداد الأسر المقيمة بالمدينة خلال الفترة الأخيرة.

وأكد محافظ بورسعيد عزمه القيام بجولة تفقدية ميدانية بمدينة سلام مصر، يرافقه عدد من قيادات المديريات والجهات المعنية، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة على أرض الواقع، ومتابعة القطاعات الخدمية والأمنية، والتأكد من تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستجابة السريعة لمطالبهم

وشدد اللواء محب حبشي على أهمية التنسيق المستمر بين رئيس جهاز المدينة وكافة المديريات الخدمية، بما يضمن تقديم التيسيرات اللازمة لسكان المدينة، وتحسين جودة الخدمات في مجالات المرافق، والنظافة، والأمن، والخدمات الصحية والتعليمية وغيرها

و تُعد مدينة سلام مصر إحدى المدن السكنية الجديدة بمحافظة بورسعيد، وتم إنشاؤها في إطار خطة الدولة للتوسع العمراني وتوفير وحدات سكنية متكاملة تستوعب الزيادة السكانية. وتضم المدينة الوحدات السكنية، إلى جانب الخدمات الأساسية، تشمل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، ومناطق خدمية، ومدارس، ووحدات صحية، ومنافذ خدمية وتجارية، بما يسهم في توفير بيئة سكنية آمنة ومستقرة للمواطنين، وتدعم خطط التنمية الشاملة بالمحافظة.