لاستعراض مستجدات تنفيذ الخطة السكانية.. محافظ بورسعيد يشهد اجتماع المجلس الإقليمي للسكان

شهد اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة ورئيس المجلس القومي للسكان، لمتابعة الموقف التنفيذي لمؤشرات الخصائص السكانية، والجهود المبذولة في ملف القضية السكانية، وتقييم ما تم تنفيذه كأحد محاور العمل لتعزيز خطط التنمية البشرية، تماشيًا مع جهود الدولة لتحقيق أهداف الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، دكتور وليد عبد المقصود مدير مديرية الصحة، والدكتور عصام بشارة مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والأستاذة هالة حنيدق مقرر المجلس القومي للسكان، وبمشاركة ممثلي مديريات الصحة، والأوقاف، وهيئة الرعاية الصحية، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والأزهر الشريف، والكنيسة، وثقافة بورسعيد، ومركز إعلام بورسعيد، والمجلس القومي للمرأة، وممثلي الجمعيات الأهلية.

وفي بداية الاجتماع، استعرضت الدكتورة عبلة الألفي نتائج تنفيذ الخطة السكانية، والتحليل الديموغرافي لمحافظة بورسعيد، وموقف العيادات المتنقلة، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ووسائل تنظيم الأسرة، وما تحقق من مؤشرات إيجابية في الخصائص السكانية، والجهود المبذولة في ملف القضية السكانية، ودور رواد العمل التطوعي في دعم حملات مواجهة الزيادة السكانية.

وأشارت نائب وزير الصحة إلى أهمية التوعية بقضايا الإنجاب، والفرق بين الولادة الطبيعية والقيصرية، مؤكدة ضرورة تشجيع الولادة الطبيعية لما لها من فوائد صحية متعددة للأم والطفل، مع تكثيف الحملات الإعلامية والطبية لتسليط الضوء على هذه القضايا.

كما تناول الاجتماع الملفات المرتبطة بالقضية السكانية، من بينها قضايا التعليم، والتسرب من التعليم، وكثافة الفصول، فضلًا عن معدلات البطالة وربط القضية السكانية بسوق العمل، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وخلال كلمته، أكد محافظ بورسعيد على ضرورة الالتزام بخطة توعوية واضحة ومحددة تستهدف القضايا السكانية المختلفة، وعلى رأسها تنظيم الأسرة، والحد من الزيادة السكانية، والاهتمام بالصحة الإنجابية، وتشجيع الولادة الطبيعية، مع تكثيف الحملات التوعوية الميدانية وتكييف الرسائل الإعلامية وفق الفئات العمرية المستهدفة.

وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ بورسعيد استمرار تقديم كافة أوجه الدعم للمجلس الإقليمي للسكان، ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج وتعزيز الوعي المجتمعي، وتحسين جودة حياة المواطنين.