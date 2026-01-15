قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أدعية ليلة الإسراء والمعراج 2026 وموعدها وأفضل الأعمال المستحبة
بكري : تأجيل جلسات مجلس النواب لأجل غير مسمى مؤشر لحدث سياسي قريب
مغامرة "سبيد" في أرض الكنانة.. كيف سحر الفراعنة اليوتيوبر الأكثر شهرة في العالم
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بذكرى الإسراء والمعراج
رسائل نارية من رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين حول دور مصر في منع تهجير الغزاويين
وزير التعليم يصطحب نظيره الياباني في زيارة للمتحف المصري الكبير .. صور
تحذيرات عاجلة من ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات
احترس .. هذه الأطعمة تزيد خطر الإصابة بالسرطان | وتحذير خاص بعد سن الخمسين
فضيحة تهز الكونسرفتوار | مدرس متهم بالتحرش بطفلة .. ومحامي الضحية : بيشغل أفلام خادشة أمام الطالبات خلال الدروس
بيزيرا يتقدم للزمالك أمام المصري في كأس عاصمة مصر
رعب في إسرائيل.. هزة أرضية تضرب ديمونا وزعر بين السكان
الرئيس السيسي في ليلة الإسراء والمعراج: أدعو الله أن يمن على مصر بالخير والأمن والاستقرار
محافظات

لاستعراض مستجدات تنفيذ الخطة السكانية.. محافظ بورسعيد يشهد اجتماع المجلس الإقليمي للسكان

محافظ بورسعيد يلتقي نائب وزير الصحة
محمد الغزاوى

شهد اللواء أ ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة ورئيس المجلس القومي للسكان، لمتابعة الموقف التنفيذي لمؤشرات الخصائص السكانية، والجهود المبذولة في ملف القضية السكانية، وتقييم ما تم تنفيذه كأحد محاور العمل لتعزيز خطط التنمية البشرية، تماشيًا مع جهود الدولة لتحقيق أهداف الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، دكتور وليد عبد المقصود مدير مديرية الصحة، والدكتور عصام بشارة مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والأستاذة هالة حنيدق مقرر المجلس القومي للسكان، وبمشاركة ممثلي مديريات الصحة، والأوقاف، وهيئة الرعاية الصحية، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والأزهر الشريف، والكنيسة، وثقافة بورسعيد، ومركز إعلام بورسعيد، والمجلس القومي للمرأة، وممثلي الجمعيات الأهلية.

 لاستعراض مستجدات تنفيذ الخطة السكانية  محافظ بورسعيد يشهد اجتماع المجلس الإقليمي للسكان

وفي بداية الاجتماع، استعرضت الدكتورة عبلة الألفي نتائج تنفيذ الخطة السكانية، والتحليل الديموغرافي لمحافظة بورسعيد، وموقف العيادات المتنقلة، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، ووسائل تنظيم الأسرة، وما تحقق من مؤشرات إيجابية في الخصائص السكانية، والجهود المبذولة في ملف القضية السكانية، ودور رواد العمل التطوعي في دعم حملات مواجهة الزيادة السكانية.

وأشارت نائب وزير الصحة إلى أهمية التوعية بقضايا الإنجاب، والفرق بين الولادة الطبيعية والقيصرية، مؤكدة ضرورة تشجيع الولادة الطبيعية لما لها من فوائد صحية متعددة للأم والطفل، مع تكثيف الحملات الإعلامية والطبية لتسليط الضوء على هذه القضايا.

كما تناول الاجتماع الملفات المرتبطة بالقضية السكانية، من بينها قضايا التعليم، والتسرب من التعليم، وكثافة الفصول، فضلًا عن معدلات البطالة وربط القضية السكانية بسوق العمل، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين.

وخلال كلمته، أكد محافظ بورسعيد على ضرورة الالتزام بخطة توعوية واضحة ومحددة تستهدف القضايا السكانية المختلفة، وعلى رأسها تنظيم الأسرة، والحد من الزيادة السكانية، والاهتمام بالصحة الإنجابية، وتشجيع الولادة الطبيعية، مع تكثيف الحملات التوعوية الميدانية وتكييف الرسائل الإعلامية وفق الفئات العمرية المستهدفة.

وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ بورسعيد استمرار تقديم كافة أوجه الدعم للمجلس الإقليمي للسكان، ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماع بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج وتعزيز الوعي المجتمعي، وتحسين جودة حياة المواطنين.

بورسعيد محافظ بورسعيد وزير الصحة المجلس الإقليمي للسكان

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

