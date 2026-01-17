تعليم بورسعيد يحيل ملاحظة للتحقيق.. صورت امتحان الإعدادية ونشرته على مواقع التواصل

أعلن طاهر الغرباوى وكيل وزارة التربية و التعليم بمحافظة بورسعيد انه تم اليوم رصد حالة تصوير لورقة امتحانية في أول أيام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

تعليم بورسعيد يحيل ملاحظة للتحقيق صورت امتحان الشهادة الإعدادية ونشرته على مواقع التواصل

وأوضح طاهر الغرباوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، ان الواقعة جاءت في إطار المتابعة المستمرة لسير امتحانات الشهادة الإعدادية، وحرصًا على تحقيق الانضباط الكامل داخل لجان الامتحانات وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

واضاف وكيل التربية والتعليم ببورسعيد أن أحد الملاحظين قام بتصوير ورقة البوكليت الخاصة بالامتحان ونشرها على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، في مخالفة صريحة للتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات.

وأكد طاهر الغرباوي أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية قامت برصد الواقعة على الفور، وتم التعامل معها بشكل عاجل، حيث جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الملاحظ المخالف، وذلك وفقًا للوائح والقوانين المنظمة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

وشدد مدير المديرية على أن امتحانات الشهادة الإعدادية تسير بانتظام داخل جميع اللجان على مستوى المحافظة، مؤكدًا عدم التهاون مع أي محاولات من شأنها الإخلال بنزاهة العملية الامتحانية، وتطبيق القانون بكل حزم تجاه أي تجاوزات، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.