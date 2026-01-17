درش البداية.. بورسعيد ترسيخ مكانتها كوجهة واعدة لصناعة الدراما في رمضان

تواصل محافظة بورسعيد ترسيخ مكانتها كوجهة واعدة لصناعة الدراما المصرية، حيث تشهد المدينة حراكًا فنيًا ملحوظًا استعدادًا لموسم دراما رمضان المقبل، لتصبح بورسعيد أحد أبطال الشاشة الصغيرة هذا العام.

ويأتي ذلك استجابةً لدعوة محافظ بورسعيد التي أطلقها خلال مؤتمر بورسعيد السينمائي للمنتجين، والتي حثّ خلالها صُنّاع الدراما على اختيار بورسعيد كموقع رئيسي للتصوير، لما تمتلكه من مواقع تصوير طبيعية متميزة وتنوع معماري فريد، إلى جانب الدعم الكامل الذي تقدمه المحافظة للأعمال الفنية.

بورسعيد بطل الدراما المصرية في رمضان

وفي هذا الإطار، يشهد اليوم بدء تصوير مسلسل «درش» داخل عدد من المواقع الحيوية بمحافظة بورسعيد، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة من شركات الإنتاج في مناخ العمل داخل المحافظة. كما يجري حاليًا الإعداد لعمل درامي آخر يتم التحضير له على قدم وساق، بهدف اللحاق بخريطة العرض في موسم رمضان القادم.

وأكد مسؤولون أن المحافظة توفر كافة التسهيلات اللوجستية والتنسيقية اللازمة لإنجاح عمليات التصوير، في إطار رؤية تستهدف تحويل بورسعيد إلى مركز جذب حقيقي للأعمال الفنية والسينمائية، بما يسهم في الترويج السياحي والثقافي للمحافظة ويعزز من مكانتها على خريطة الإنتاج الدرامي المصري.

وتُعد هذه الخطوة مؤشرًا واضحًا على نجاح مبادرة المحافظة في فتح آفاق جديدة للتعاون مع صُنّاع الدراما، وإبراز بورسعيد كمدينة قادرة على أن تكون بطلًا حقيقيًا في الدراما المصرية خلال موسم رمضان