وش الخير .. خالد سليم يهنئ ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها
ماذا كان يفعل الرسول بين الأذان والإقامة؟.. 3 سنن مهجورة لا تعرفها
مي كساب تكشف لـ صدى البلد عن شخصيتها في مسلسل نون النسوة | فيديو
سعر أقل عيار ذهب اليوم السبت 17-1-2026
بديل عن حماس.. تعليق ناري من عمرو أديب على اللجنة الوطنية لإدارة غزة
بتصميم الكروس أوفر.. أسعار ومواصفات تويوتا رايز 2026 في الإمارات
حلويات بدون سكر.. 7 وصفات ترضي حاسة التذوق وتدعم الرجيم .. لا تحرمي نفسك من البدائل طبيعية
روسيا: مرتزقة كولومبيون يلتحقون بلواء تابع للحرس الوطني الأوكراني
مصر والمغرب ايد واحدة.. الغندور يعلق على تصريحات حسام حسن
البيت الأبيض: لا أحد يعلم ما الذي سيقرره ترامب بشأن إيران
مي كساب: أبعدت أولادي عن السوشيال ميديا.. والأمومة غيرت حياتي وأوكا زوج متعاون
أفضل سورة في القرآن لقضاء الحوائج قبل الفجر.. اقرأها واذكر حاجتك
محافظات

درش البداية.. بورسعيد ترسيخ مكانتها كوجهة واعدة لصناعة الدراما في رمضان

محمد الغزاوى

تواصل محافظة بورسعيد ترسيخ مكانتها كوجهة واعدة لصناعة الدراما المصرية، حيث تشهد المدينة حراكًا فنيًا ملحوظًا استعدادًا لموسم دراما رمضان المقبل، لتصبح بورسعيد أحد أبطال الشاشة الصغيرة هذا العام.

ويأتي ذلك استجابةً لدعوة محافظ بورسعيد التي أطلقها خلال مؤتمر بورسعيد السينمائي للمنتجين، والتي حثّ خلالها صُنّاع الدراما على اختيار بورسعيد كموقع رئيسي للتصوير، لما تمتلكه من مواقع تصوير طبيعية متميزة وتنوع معماري فريد، إلى جانب الدعم الكامل الذي تقدمه المحافظة للأعمال الفنية.

وفي هذا الإطار، يشهد اليوم بدء تصوير مسلسل «درش» داخل عدد من المواقع الحيوية بمحافظة بورسعيد، في خطوة تعكس الثقة المتزايدة من شركات الإنتاج في مناخ العمل داخل المحافظة. كما يجري حاليًا الإعداد لعمل درامي آخر يتم التحضير له على قدم وساق، بهدف اللحاق بخريطة العرض في موسم رمضان القادم.

وأكد مسؤولون أن المحافظة توفر كافة التسهيلات اللوجستية والتنسيقية اللازمة لإنجاح عمليات التصوير، في إطار رؤية تستهدف تحويل بورسعيد إلى مركز جذب حقيقي للأعمال الفنية والسينمائية، بما يسهم في الترويج السياحي والثقافي للمحافظة ويعزز من مكانتها على خريطة الإنتاج الدرامي المصري.

وتُعد هذه الخطوة مؤشرًا واضحًا على نجاح مبادرة المحافظة في فتح آفاق جديدة للتعاون مع صُنّاع الدراما، وإبراز بورسعيد كمدينة قادرة على أن تكون بطلًا حقيقيًا في الدراما المصرية خلال موسم رمضان

