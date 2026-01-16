رئيس مدينة بورفؤاد: عمليات تطوير البنية التحتية تسير بشكل جيد| صور

أجرى الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل في مشروع تطوير ورفع كفاءة متخللات مساكن منخفض التكاليف "الجامعة" بالتنسيق مع جهاز تعمير سيناء - منطقة تعمير بورسعيد، في إطار تنفيذ مشروع تنموي متكامل يستهدف تحسين مستوى المعيشة وتطوير المناطق الأكثر احتياجًا، وضمن خطة المحافظة للنهوض بالمناطق غير المخططة ورفع كفاءة البيئة السكنية بها، رافقه خلالها المهندسة رانيا منير مديرة الإدارة الهندسية، والمهندس وليد البوهي بإدارة الطرق ، ومحمد درويش مدير إدارة الإشغالات، ومهندسو الشركة المنفذة لأعمال التطوير.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أ. ح محب حبشي محافظ بورسعيد بتطوير البنية التحتية بالمناطق السكنية بمدينة بورفؤاد ، لتحقيق السيولة والإنسيابية فى حركة المواطنين والسيارات ولمواكبة أعمال التنمية بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض رئيس مدينة بورفؤاد ميدانياً الخطوات التنفيذية خلال أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي وضعها بناء على رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تهدف لضرورة استكمال خطط التنمية بالمدينة وإحداث طفرة تنموية شاملة تهدف إلي التكامل مع ماتم تحقيقه من مشروعات في السنوات الماضية أشاد بها الجميع علي مستوي الدولة، مؤكدا على تقديم كامل الدعم لاستكمال خطط التنمية على أرض مدينة بورفؤاد.





رئيس مدينة بورفؤاد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة متخللات مساكن منخفض التكاليف "الجامعة" ويلتقي بالمواطنين

وأضاف رئيس مدينة بورفؤاد أن مخطط تطوير المنطقة يخدم عقارات مساكن منخفض التكاليف "الجامعة"، حيث تتضمن الأعمال توسعة بعض الطرق وتخصيص أماكن لانتظار السيارات، ورفع كفاءة الإنارة باستخدام أعمدة ديكورية حديثة، إلى جانب تنفيذ أعمال “لاند سكيب” راقية، وتدعيم شبكة صفايات الأمطار، وإنشاء شبكة صرف صحي بداية من نوازل العقارات مروراً بغرف التفتيش وصولاً للمطابق العمومية بما يتماشى مع المخطط العام للتطوير، لضمان الاستخدام الأمثل للمساحات والحفاظ على الهوية البصرية للمدينة، كما تتواصل أعمال رفع كفاءة الأرصفة والبلدورات ومسارات المشاة، ورفع المخلفات بشكل دوري لتيسير الحركة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مدينة بورفؤاد ، أن اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد يولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات تطوير البنية التحتية داخل مدينة بورفؤاد، مع التركيز على رفع كفاءة الطرق وتحقيق السيولة المرورية، بالإضافة إلى تحسين الشكل الحضاري والجمالي للشوارع والميادين، بما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين ويدعم خطط التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.

وحرص رئيس مدينة بورفؤاد، على الإستماع لمطالب واحتياجات المواطنين الذين التقى بهم ميدانيًا خلال جولته، وأعطى توجيهاته الفورية لسرعة التعامل معها، كما أثنى المواطنين على إهتمام الدكتور إسلام بهنساوي، بمتابعة جهود التنمية وتقديم أفضل الخدمات لهم، والإستماع لمطالبهم، مؤكدين حرصه على التواصل معهم وحل مشاكلهم.

ووجه الدكتور إسلام بهنساوي الشكر والتقدير للواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير واللواء وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء والمهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات، مثمنا جهود التعاون المشتركة والتي ساهمت في إحداث الكثير من المشروعات التنموية ، مؤكدا على تقديم كامل الدعم لاستكمال خطط التنمية على أرض مدينة بورفؤاد.

وفي ختام جولته، وجه رئيس مدينة بورفؤاد، بتكثيف الأعمال ورفع وتيرة التنفيذ، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة والسلامة، مؤكدًا أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات التنفيذية المختلفة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع وخلق واقع أفضل للمواطنين.