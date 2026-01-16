وكيل تعليم بورسعيد لصدى البلد: 14181 طالبا يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية غدا | شاهد

أكد طاهر الغرباوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، أن طلاب الشهادة الإعدادية سيؤدون غدًا السبت الموافق ١٧ يناير الجاري، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٥ ٢٠٢٦.

وأشار الغرباوى فى تصريحات خاصة لصدى البلد إلى أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة يبلغ ١٤١٨١ طالبًا وطالبة، بالتعليم الرسمي العربي، والرسمي للغات، والتعليم الخاص، حيث يؤدون الامتحان غدًا في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

14181 طالبًا يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية غدًا من خلال 59 لجنة

وذكر الغرباوي أن تعليم بورسعيد استعد مسبقًا لتلك الامتحانات من خلال تجهيز ٥٩ لجنة أساسية لخدمة الطلاب بجميع الإدارات التعليمية، فضلًا عن التنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة لتوفير وسائل النقل لقرى جنوب وغرب بورسعيد ومنطقة سهل الطينة.

وأوضح وكيل تعليم بورسعيد أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المديرية، تعمل على مدار الساعة طوال فترة الامتحانات، للتواصل المستمر مع غرف عمليات الإدارات التعليمية، ورصد أي طارئ، ووضع الحلول الفورية بما يضمن انتظام وسير العملية الامتحانية.

ولفت وكيل تعليم بورسعيد إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة تستمر حتى يوم الخميس الموافق ٢٢ يناير الجاري، بنظام الورقة الامتحانية «البوكليت»، وذلك طبقًا للتعليمات الوزارية، متمنيًا لجميع الطلاب النجاح والتفوق، وللقائمين على الامتحانات التوفيق والسداد.

حظر دخول الهاتف المحمول وملحقاته من بوابة اللجنة الرئيسية والمخالف يتحمل العواقب القانونية

كان طاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، ترأس، اجتماعا موسعا مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان عام المديرية.

جاء ذلك بحضور الحسيني راغب مدير عام التعليم العام، وإيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية، وياسر صلاح مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، ومحمد حجازي مدير المطبعة السرية ومنال عتمان رئيس لجنة النظام والمراقبة ومديري الإدارات التعليمية ومديرى المراحل التعليمية.

ورحب مدير المديرية بالحضور، مؤكدًا أن أعمال الامتحانات مهمة وطنية نؤديها على أكمل وجه بتضافر جهود الجميع، باعتبار أن التعليم أمن قومي لا مساس به ولا تقصير فيه، مشيرًا إلى أن المقصرين ليس لهم مكان بين العاملين بتعليم بورسعيد.

وشدد الغرباوي على عدم السماح لطلاب الشهادة الإعدادية باصطحاب الهاتف المحمول وملحقاته من البوابة الرئيسية للجان، مؤكدًا أن من يخالف ذلك أو يتهاون في تطبيق التعليمات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وتوقيع الجزاءات الرادعة، سواء كان من الطلاب أو من القائمين على العملية الامتحانية.

ووجه مدير المديرية بضرورة مراعاة العامل النفسي للطلاب وضبط النفس إلى أقصى درجة أثناء التعامل معهم، مع توفير المناخ والأجواء الامتحانية المثالية، باعتبارهم أمانة في أعناق الجميع، مع الالتزام في الوقت ذاته بتطبيق القوانين والإجراءات المتبعة تجاه أي تجاوزات سلوكية أو حالات غش يتم رصدها.

ونوه طاهر الغرباوي إلى قيام إدارة الشئون القانونية بتقديم كتيب دليل المعلم في تنظيم أعمال الامتحانات لرؤساء اللجان، بهدف التعريف بالحقوق والواجبات أثناء مباشرة أعمال الامتحانات، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح والكتب الدورية الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

كما كلف مدير المديرية جميع مديري العموم، ومديري الإدارات التعليمية ووكلائهم، بمتابعة انتظام سير العملية الامتحانية منذ يومها الأول وبصفة يومية بكافة اللجان بنطاق الإدارات التعليمية، كلٌ في تخصصه، مع رفع تقارير يومية لسيادته بنتائج هذه المتابعات.

وأكد الغرباوي على رؤساء اللجان ضرورة التواصل الفوري والمباشر معه شخصيًا أو مع مدير عام التعليم العام حال حدوث أي مشكلة أو رصد أي ظرف طارئ أثناء انعقاد اللجان، لسرعة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة، وإيجاد حلول جذرية تضمن استكمال أعمال الامتحانات بالشكل الأمثل دون معوقات.

ويُذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد ستُعقد خلال الفترة من غد السبت الموافق ١٧ يناير وحتى الخميس الموافق ٢٢ يناير ٢٠٢٦، بنظام الورقة الامتحانية «البوكليت»، والذي تم تعميمه على جميع صفوف المرحلة الإعدادية.