محطة التسمين بجنوب بورسعيد تستقبل 300 رأس ماشية استعدادًا لشهر رمضان

استقبل مشروع تربية الماشية بمحافظة بورسعيد عدد 300 رأس ماشية من عجول التسمين ذات المواصفات العالية والسلالات مرتفعة الإنتاج كمرحلة أولى.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتوفير احتياجات السوق المحلي من اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان ومواسم الأعياد، بما يسهم في تحقيق الاستقرار بالأسواق وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك في إطار استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال شهر رمضان المبارك، وحرص المحافظة على توفير اللحوم الحمراء الطازجة للمواطنين بأسعار مناسبة، وبناءً على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، وبمتابعة اللواء أركان حرب عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، وتحت إشراف الدكتور طارق فرانسيس مدير عام الطب البيطري ببورسعيد، وإدارة الدكتور أمير غريب، وبمشاركة فريق من المهندسين الزراعيين والفنيين.

محطة تسمين الماشية بجنوب بورسعيد تستقبل 300 رأس ماشية

ويهدف مشروع تربية الماشية إلى توفير لحوم حمراء طازجة ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية من خلال منافذ المشروع المنتشرة بالمحافظة، بالإضافة إلى توفير العجول الحية استعدادًا لموسم عيد الأضحى المبارك، دعمًا للمنظومة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم

وأكدت محافظة بورسعيد استمرار جهودها في دعم المشروعات الإنتاجية وتعزيز الرقابة البيطرية لضمان سلامة وجودة المعروض من اللحوم، في إطار توجيهات محافظ بورسعيد لخدمة المواطنين وتحقيق الأمن الغذائي بالمحافظة.