قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكالة السلامة الأوروبية تحث شركات الطيران على تجنب المجال الجوي الإيراني
موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا
مصرع 12مسلحا على الأقل وإحباط محاولة لأخذ رهائن في جنوب غرب باكستان
مزحة.. وزير الدفاع الإيطالي يعلق على إرسال قوات أوروبية لـ جرينلاند
الاتحاد السنغالي قبل نهائي أمم أفريقيا يعلن عن اختلالات تنظيمية ومخاوف أمنية
سعر الدولار اليوم في مستهل تعاملات السبت 17-1-2026
اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية
دعاء الفجر 28 شهر رجب للرزق والبركات.. لا تفوت أوقات الاستجابة
المواصفات الكاملة لسيارة هونشي H9.. الفخامة الصينية
منتخب مصر لشباب اليد يواجه المغرب وديًا للمرة الثانية
أمريكا ..تحركات سريعة لمنح شيفرون ترخيصا موسعا لإنتاج النفط في فنزويلا
عداوة تافهة.. تعليق ناري من ياسمين الخطيب على تصريحات حسام وإبراهيم حسن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفد جايكا يتابع رحلة المريض وتقديم الخدمات بمستشفى النصر في بورسعيد

لتطوير "رحلة المريض" وتعزيز جودة الرعاية وفد "جايكا" فى زيارة ميدانية لمستشفى النصر بورسعيد التخصصي
لتطوير "رحلة المريض" وتعزيز جودة الرعاية وفد "جايكا" فى زيارة ميدانية لمستشفى النصر بورسعيد التخصصي
محمد الغزاوى

استقبل مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد وفد الوكالة في زيارة ميدانية رفيعة المستوى استمرت على مدار يومين. استهدفت الزيارة متابعة تنفيذ أنشطة مشروع (E-PaCC)، المعني بتطوير الرعاية الصحية المتمركزة حول المريض، وتحسين مسارات تقديم الخدمة وفق المعايير العالمية.

جاء لمستشفي نصر بورسعيد ذلك في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا – JICA)، وتحت إشراف ومتابعة الدكتور أحمد حسن سالم ، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد

ضم الوفد كلًا من  نورييوكي مياموتو، كبير مستشاري مشروع "إيباك"، و ميجورو ياماموتو، خبيرة متابعة تحسين الجودة، والدكتور عمّار فرج السواركة، المسؤول الفني الأول للمشروع، إلى جانب  شريف إسماعيل، المسؤول الإداري الأول بالمشروع.

لتطوير "رحلة المريض" وتعزيز جودة الرعاية وفد "جايكا" فى زيارة ميدانية لمستشفى النصر بورسعيد التخصصي

شهدت الزيارة عقد اجتماعات تنسيقية موسعة مع إدارة المستشفى والقيادات الطبية والتمريضية، لمتابعة تطبيق منهجية "حوار رحلة المريض" (Patient Journey Dialogue - PJD). وتعد هذه الأداة برنامجاً تدريبياً نوعياً تقدمه "جايكا" في مصر، حيث تهدف إلى رسم خريطة بصرية دقيقة لكل خطوة يتخذها المريض داخل مستشفى النصر (منذ لحظة التسجيل وحتى الخروج)، لتحديد نقاط الضعف والفجوات التشغيلية ومعالجتها فوراً.

كما أجرى الوفد جولات تتبعية لرحلة المريض الفعلية، بدأت من قسم الطوارئ وصولاً إلى الأقسام الداخلية، لتطبيق برنامج رحلة المريض.

وتعتمد هذه المنهجية على تحليل أوجه القصور أو التأخيرات التي قد تؤثر سلبًا على تجربة المريض، وتطوير حلول تعاونية لتبسيط العمليات الإدارية والطبية، بما يضمن تعزيز سلامة المرضى ورفع معدلات رضاهم.

مشروع E-PaCC.. يعد نقلة نوعية في الجودة تأتي هذه الأنشطة كجزء من مشروع E-PaCC الذي يركز على تحويل تقديم الرعاية الصحية لتصبح "متمركزة حول المريض"، بناءً على نجاحات سابقة أدخلت خلالها "جايكا" نماذج الجودة اليابانية (5S-KAIZEN-TQM) إلى المنشآت الصحية المصرية. وتهدف الزيارة إلى تدريب مديري المستشفى وموظفيها على استخدام أدوات التحليل المتطورة، مما يعزز ثقافة الحوار المستمر والتحسين اللحظي للجودة.

واختتم الوفد زيارته مؤكدين أن تطبيق نظام مراقبة السلامة في الوقت الفعلي  وتحسين مسارات العمل الإكلينيكية داخل المستشفى، يمثل نموذجاً ناجحاً لتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة في مصر بجودة وكفاءة عالمية.

وكان في استقبال الوفد من فرع بورسعيد الدكتور محمد صبح ، مدير ادارة الرعاية الثانوية والثالثية ، والدكتورة رانيه مبروك ، مديرة ادارة رضا المنتفعين بالفرع ، والدكتورة شيرين ثابت ، مديرة إدارة الجودة بفرع بورسعيد، والاستاذة رفيدة على  ، مديرة ادارة التمريض بالفرع  ، والدكتور محمد حسنى ، مسئول التعاون الدولى بفرع بورسعيد ، ومن مستشفى النصر التخصصي كلا من ، الدكتور محمد محسن ، مدير مستشفى النصر التخصصي ، والدكتور أسامة حسين ، المشرف الفنى للشئون الطبية ، والدكتورة رباب هاشم ، المدير الطبى ، والدكتورة رشا الاسلخ ، مديرة الجودة بالمستشفى، والدكتورة أمنية العشرى ، مديرة رضا المنتفعين بالمستشفى .

الرعاية الصحية النصر التخصصي التأمين الصحي الشامل الجايكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد

سعر الذهب

تخطى 7000 جنيه.. ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم الجمعة

إجازة

إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس.. قرار حكومي يحدد

الاهلي

الموضوع قلب رسمي.. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

كاف

لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا

وفاة أبناء الدكتورة ابتسام نصر

وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

إسعاف

ألقت بنفسها وبهم من الطابق الرابع.. مصرع ربة منزل ورضيعتها ونجل شقيق زوجها بأسيوط

ابراهيم حسن

محدش منهم هيلعب نهائي.. خبر غير سار لجماهير مصر قبل مباراة نيجيريا

ترشيحاتنا

حسن شحاتة

المعلم في أمان.. ماذا فعلت أسرة حسن شحاتة بعد شائعة وفاته؟

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

ماتش مصر والسنغال.. اتفرج ببلاش على القنوات الناقلة مجانا

ياميش رمضان 2026

قبل الزحام.. أماكن بيع ياميش رمضان 2026 وأسعار اليوم

بالصور

5 أطباق سريعة تحافظ على وزنك وتغذي جسمك… بدون حرمان!

5 أطباق سريعة تحافظ على وزنك وتغذي جسمك… بدون حرمان!
5 أطباق سريعة تحافظ على وزنك وتغذي جسمك… بدون حرمان!
5 أطباق سريعة تحافظ على وزنك وتغذي جسمك… بدون حرمان!

ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو

سر في فقدان الوزن
سر في فقدان الوزن
سر في فقدان الوزن

استشاري تغذية: الرجيم الحقيقي لا يحتاج حرمان.. وهذا ما يمنع ارتداد الوزن|فيديو

مشكلات الرجيم
مشكلات الرجيم
مشكلات الرجيم

حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

فيديو

سر في فقدان الوزن

ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو

مشكلات الرجيم

استشاري تغذية: الرجيم الحقيقي لا يحتاج حرمان.. وهذا ما يمنع ارتداد الوزن|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد