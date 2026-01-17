وفد جايكا يتابع رحلة المريض وتقديم الخدمات بمستشفى النصر في بورسعيد

استقبل مستشفى النصر التخصصي ببورسعيد وفد الوكالة في زيارة ميدانية رفيعة المستوى استمرت على مدار يومين. استهدفت الزيارة متابعة تنفيذ أنشطة مشروع (E-PaCC)، المعني بتطوير الرعاية الصحية المتمركزة حول المريض، وتحسين مسارات تقديم الخدمة وفق المعايير العالمية.

جاء لمستشفي نصر بورسعيد ذلك في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا – JICA)، وتحت إشراف ومتابعة الدكتور أحمد حسن سالم ، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد

ضم الوفد كلًا من نورييوكي مياموتو، كبير مستشاري مشروع "إيباك"، و ميجورو ياماموتو، خبيرة متابعة تحسين الجودة، والدكتور عمّار فرج السواركة، المسؤول الفني الأول للمشروع، إلى جانب شريف إسماعيل، المسؤول الإداري الأول بالمشروع.

لتطوير "رحلة المريض" وتعزيز جودة الرعاية وفد "جايكا" فى زيارة ميدانية لمستشفى النصر بورسعيد التخصصي

شهدت الزيارة عقد اجتماعات تنسيقية موسعة مع إدارة المستشفى والقيادات الطبية والتمريضية، لمتابعة تطبيق منهجية "حوار رحلة المريض" (Patient Journey Dialogue - PJD). وتعد هذه الأداة برنامجاً تدريبياً نوعياً تقدمه "جايكا" في مصر، حيث تهدف إلى رسم خريطة بصرية دقيقة لكل خطوة يتخذها المريض داخل مستشفى النصر (منذ لحظة التسجيل وحتى الخروج)، لتحديد نقاط الضعف والفجوات التشغيلية ومعالجتها فوراً.

كما أجرى الوفد جولات تتبعية لرحلة المريض الفعلية، بدأت من قسم الطوارئ وصولاً إلى الأقسام الداخلية، لتطبيق برنامج رحلة المريض.

وتعتمد هذه المنهجية على تحليل أوجه القصور أو التأخيرات التي قد تؤثر سلبًا على تجربة المريض، وتطوير حلول تعاونية لتبسيط العمليات الإدارية والطبية، بما يضمن تعزيز سلامة المرضى ورفع معدلات رضاهم.

مشروع E-PaCC.. يعد نقلة نوعية في الجودة تأتي هذه الأنشطة كجزء من مشروع E-PaCC الذي يركز على تحويل تقديم الرعاية الصحية لتصبح "متمركزة حول المريض"، بناءً على نجاحات سابقة أدخلت خلالها "جايكا" نماذج الجودة اليابانية (5S-KAIZEN-TQM) إلى المنشآت الصحية المصرية. وتهدف الزيارة إلى تدريب مديري المستشفى وموظفيها على استخدام أدوات التحليل المتطورة، مما يعزز ثقافة الحوار المستمر والتحسين اللحظي للجودة.

واختتم الوفد زيارته مؤكدين أن تطبيق نظام مراقبة السلامة في الوقت الفعلي وتحسين مسارات العمل الإكلينيكية داخل المستشفى، يمثل نموذجاً ناجحاً لتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة في مصر بجودة وكفاءة عالمية.

وكان في استقبال الوفد من فرع بورسعيد الدكتور محمد صبح ، مدير ادارة الرعاية الثانوية والثالثية ، والدكتورة رانيه مبروك ، مديرة ادارة رضا المنتفعين بالفرع ، والدكتورة شيرين ثابت ، مديرة إدارة الجودة بفرع بورسعيد، والاستاذة رفيدة على ، مديرة ادارة التمريض بالفرع ، والدكتور محمد حسنى ، مسئول التعاون الدولى بفرع بورسعيد ، ومن مستشفى النصر التخصصي كلا من ، الدكتور محمد محسن ، مدير مستشفى النصر التخصصي ، والدكتور أسامة حسين ، المشرف الفنى للشئون الطبية ، والدكتورة رباب هاشم ، المدير الطبى ، والدكتورة رشا الاسلخ ، مديرة الجودة بالمستشفى، والدكتورة أمنية العشرى ، مديرة رضا المنتفعين بالمستشفى .