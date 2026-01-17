إنقاذ البحارة و الربان.. شاهد محاولات تعويم السفينة FENER الغارقة في بورسعيد

شهدت محافظة بورسعيد واقعة غرق جديدة السفينة التجارية FENER .

وجهت هيئة قناة السويس قاطرتين و 3 لنشات إنقاذ بحرى ونجحت فى انتشال الطاقم كامل و التوجه به لتلقي الرعاية بأحد المراكز الطبية التابعة لهيئة قناة السويس كون احد البحارة اصيب بخلع فى الكتف

بعد مدة تجاوزت العام من نجاح وحدات الإنقاذ البحري التابعة لهيئة قناة السويس في إنقاذ سفينة البضائع LABATROS من الغرق الكامل ، وإنقاذ طاقمها البحرى المكون من ١٢ فردا، في استجابة سريعة لاستغاثة السفينة يوم 24 ابريل 2024 فور دخولها منطقة الانتظار الشمالية للسفن عند مدخل غاطس بورسعيد وقبل انضمامها لقافلة الشمال لعبور قناة السويس.

بعد عامين غرق FENER بنفس المكان

وجاءت السفينة FENER القادمة من لتكرر نفس المشهد فى نفس مكان غرق السفينة الأولى هذه الأيام يناير 2025 عقب خروجها بحمولة ملح تبلغ 4000 طن من ميناء شرق بورسعيد متجهة إلى غاطس المياه الإقليمية

إنقاذ طاقم البحارة و الربان

وسرعان ما وجه ربان السفينة استغاثة بطلب إلى تحركات هيئة قناة السويس لاكتشافه ثقب كبير فى جسم المركب أدى الي تسريب مياه البحر إلى داخلها مبدى رغبته فى التوجه الي اتجاه الشاطئ للتمكن من شحط المركب خشية تعرضها للغرق فسمح له

وعقب وصول المركب إلى منطقة المياه الضحلة على شاطئ بورسعيد ونجاح عملية الشحوط لم تستطع المركب الصمود امام أمواج البحر العاتية والتى بلغ ارتفاعها مابين 3.5 م الى 5 امتار بالاضافة الى شدة الرياح فهوت المركب بميل 10 درجات الي اليمين و بدأت فى الغرق مما دفع الربان مجددا فى توجيه استغاثة لانقاذه وطاقم المركب البالغ عدده 12 بحار

وعقب انتهاء الإسعافات و الرعاية الصحية غادر الطاقم البحرى الي إحدى الاستراحات التابعة للهيئة وبدأت أعمال المناورة البحرية من أطقم الإنقاذ البحرى للوصول لانسب الحلول لإعادة انتشال وتعويم السفينة التى غمرت مياه البحر 90% من أجزاءها

ومازالت عمليات المناورة و تقدير الموقف من قبل اطقم قناة السويس البحرية تجرى حتى كتابة تلك السطور تمهيدا لتعويمها مرة اخرى فى وقت لاحق خاصة بعد هدوء العاصفة البحرية

مقارنة بين السفينتين

وبإجراء مقارنة بين حال السفينتين الغارقة فى 2024 و الغارقة فى 2026

يبلغ طول السفينة FENER 122 متر و غاطس 3.5 و حمولة 4000 طن

اما السفينة LABATROS فيبلغ طولها 94 مترا، وعرضها 15 مترا،و غاطسها 6 أمتار ، بحمولة 3 آلاف طن

وطاقم بحرى السفينتين يبلغ 12 بحار بينهم الربان