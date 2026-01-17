قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليمن.. مطار الريان الدولي يستأنف رحلاته الجوية اعتبارا من الأحد
واشنطن تحذر من أنشطة عسكرية فوق المكسيك وأمريكا الوسطى
واشنطن تهدد دمشق بفرض عقوبات جديدة حال توسيع عملياتها ضد قوات قسد
شحاته: منتخب مصر يستعد لمواجهة نيجيريا بتركيز كامل لتعويض الجماهير| فيديو
إنقاذ البحارة و الربان.. شاهد محاولات تعويم السفينة FENER الغارقة في بورسعيد
حفيدة الشيخ محمد رفعت: جدنا صوته في كل بيت مسلم.. وعنده 16 حفيدا
حرامية غسيل .. ضبط المتهمة بسرقة بطاطين من شرفة منزل بالقاهرة
حادث مؤلم يودي بحياة نجل صاحب شركة عطور وصديقه بطريق الواحات.. صور
ماكنزي تختبر المتقدمين للوظائف عبر مساعد ذكاء اصطناعي
موعد أول يوم من شعبان 2026.. وأحب الأعمال إلى الله مع بداية الشهر
ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو
القبض على شخص أطلق النار فى مشاجرة مع جيرانه بقنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنقاذ البحارة و الربان.. شاهد محاولات تعويم السفينة FENER الغارقة في بورسعيد

السفينة FENER ترقد بمياه البحر على شاطئ بورسعيد
السفينة FENER ترقد بمياه البحر على شاطئ بورسعيد
محمد الغزاوى

شهدت محافظة بورسعيد واقعة غرق جديدة السفينة التجارية  FENER .

 وجهت هيئة قناة السويس قاطرتين و 3 لنشات إنقاذ بحرى ونجحت فى انتشال الطاقم كامل و التوجه به لتلقي الرعاية بأحد المراكز الطبية التابعة لهيئة قناة السويس كون احد البحارة اصيب بخلع فى الكتف

بعد مدة تجاوزت العام من نجاح وحدات الإنقاذ البحري التابعة لهيئة قناة السويس في إنقاذ سفينة البضائع LABATROS من الغرق الكامل ، وإنقاذ طاقمها البحرى المكون من ١٢ فردا، في استجابة سريعة لاستغاثة السفينة يوم 24 ابريل 2024 فور دخولها منطقة الانتظار الشمالية للسفن عند مدخل غاطس بورسعيد وقبل انضمامها لقافلة الشمال لعبور قناة السويس.

بعد عامين غرق FENER بنفس المكان 

وجاءت السفينة FENER القادمة من لتكرر نفس المشهد فى نفس مكان غرق السفينة الأولى هذه الأيام يناير 2025 عقب خروجها بحمولة ملح تبلغ 4000 طن من ميناء شرق بورسعيد متجهة إلى غاطس المياه الإقليمية

إنقاذ طاقم البحارة و الربان 

وسرعان ما وجه ربان السفينة استغاثة بطلب إلى تحركات هيئة قناة السويس لاكتشافه ثقب كبير فى جسم المركب أدى الي تسريب مياه البحر إلى داخلها مبدى رغبته فى التوجه الي اتجاه الشاطئ للتمكن من شحط المركب خشية تعرضها للغرق فسمح له

وعقب وصول المركب إلى منطقة المياه الضحلة على شاطئ بورسعيد ونجاح عملية الشحوط لم تستطع المركب الصمود امام أمواج البحر العاتية والتى بلغ ارتفاعها مابين 3.5 م الى 5 امتار بالاضافة الى شدة الرياح فهوت المركب بميل 10 درجات الي اليمين و بدأت فى الغرق مما دفع الربان مجددا فى توجيه استغاثة لانقاذه وطاقم المركب البالغ عدده 12 بحار

وعقب انتهاء الإسعافات و الرعاية الصحية غادر الطاقم البحرى الي إحدى الاستراحات التابعة للهيئة وبدأت أعمال المناورة البحرية من أطقم الإنقاذ البحرى للوصول لانسب الحلول لإعادة انتشال وتعويم السفينة التى غمرت مياه البحر 90% من أجزاءها

ومازالت عمليات المناورة و تقدير الموقف من قبل اطقم قناة السويس البحرية تجرى حتى كتابة تلك السطور تمهيدا لتعويمها مرة اخرى فى وقت لاحق خاصة بعد هدوء العاصفة البحرية

مقارنة بين السفينتين 

وبإجراء مقارنة بين حال السفينتين الغارقة فى 2024 و الغارقة فى 2026

يبلغ طول السفينة FENER 122  متر و غاطس 3.5 و حمولة 4000 طن

اما السفينة LABATROS فيبلغ طولها 94 مترا، وعرضها 15 مترا،و غاطسها 6 أمتار ، بحمولة 3 آلاف طن

وطاقم بحرى السفينتين يبلغ 12 بحار بينهم الربان 

بورسعيد شاطئ بورسعيد قناة السويس السفينة FENER السفينة LABATROS

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

ظاهرة غير متوقعة الساعة 2 قبل الفجر .. تحذير عاجل من الأرصاد

إجازة

إجازة 25 يناير الأحد أم الخميس.. قرار حكومي يحدد

سعر الذهب

تخطى 7000 جنيه.. ارتفاع قياسي في أسعار الذهب اليوم الجمعة

الاهلي

الموضوع قلب رسمي.. خطف نجم الأهلي في صفقة غير متوقعة

كاف

لسبب صادم .. بوادر أزمة بين الكاف ومنتخب مصر بأمم أفريقيا

وفاة أبناء الدكتورة ابتسام نصر

وفاة 5 مختنقين..مستشفيات جامعة بنها تنعي أبناء الدكتورة ابتسام نصر

إسعاف

ألقت بنفسها وبهم من الطابق الرابع.. مصرع ربة منزل ورضيعتها ونجل شقيق زوجها بأسيوط

حسام حسن

سؤال غير محترم ولن أرد عليك.. رد ناري من حسام حسن على إعلامي مغربي

ترشيحاتنا

إيبو آدامز

نادي بورتسموث الإنجليزي يتعاقد مع الدولي الجامبي إيبو آدامز

ارسنال

أرسنال يواجه نوتنجهام فورست في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي

أحمد عيد

أحمد عيد يوجه رسالة للجماهير المصرية بعد الخسارة من السنغال

بالصور

ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو

سر في فقدان الوزن
سر في فقدان الوزن
سر في فقدان الوزن

استشاري تغذية: الرجيم الحقيقي لا يحتاج حرمان.. وهذا ما يمنع ارتداد الوزن|فيديو

مشكلات الرجيم
مشكلات الرجيم
مشكلات الرجيم

حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
حظك اليوم السبت 17 يناير 2026 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 17 يناير 2026.. كن جريئًا

برج الحمل حظك اليوم السبت 17 يناير 2026..كن جريئًا
برج الحمل حظك اليوم السبت 17 يناير 2026..كن جريئًا
برج الحمل حظك اليوم السبت 17 يناير 2026..كن جريئًا

فيديو

سر في فقدان الوزن

ليه فيه ناس بتفشل؟.. دكتور أحمد صبري يكشف سر في فقدان الوزن| فيديو

مشكلات الرجيم

استشاري تغذية: الرجيم الحقيقي لا يحتاج حرمان.. وهذا ما يمنع ارتداد الوزن|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد