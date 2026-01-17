لنقل رؤساء لجان الإعدادية والملاحظين .. محافظ بورسعيد يصدق على توفير 11 باص مجهزة.. صور

صدق اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، على توفير عدد 11 باصً حديث ومجهزًا على أعلى مستوى؛ للمساهمة في نقل الملاحظين ورؤساء اللجان إلى مقار لجان الامتحانات، بما يضمن انتظام وصولهم في التوقيتات المحددة قبل انطلاق الامتحانات.

وأشاد طاهر الغرباوى وكيل تعليم بورسعيد بالدور الفعال لمحافظ بورسعيد في تذليل العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لإنجاح منظومة الامتحانات.

لنقل رؤساء اللجان الاعدادية و الملاحظين ..محافظ بورسعيد يصدق على توفير 11 باص مجهزة وحديث

وأكد وكيل تعليم بورسعيد أن هذا الدعم يعكس حرص القيادة التنفيذية بالمحافظة على توفير مناخ آمن ومنضبط يحقق الانضباط الكامل للعملية الامتحانية.

وثمّن الأستاذ طاهر الغرباوي الجهود المخلصة التي يبذلها محافظ بورسعيد منذ توليه مهام منصبه، مشيرًا إلى أنه لم يدّخر جهدًا في دعم وتطوير منظومة التعليم بمحافظة بورسعيد، إيمانًا بأهمية التعليم كركيزة أساسية لبناء الإنسان ودفع عجلة التنمية.