بدأت من أول يوم استلامها قيادة مناخ بورسعيد.. العزبي تحذر أصحاب الإشغالات.. صور

شهد حى المناخ فى محافظة بورسعيد تحركا سريعا لشيماء العزبي رئيس الحي الجديد منذ اللحظات الأولى لتوليها قيادة الحي خلفا لمحمد فواز الذي تولي ادارة المخلفات الصلبة بقرار اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد.

وحرصت العزبي على التحرك الفوري في جولات ميدانية تزامناً مع توليها رئاسة الحي ، بقيادتها حملة لمتابعة وإزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات بشارع الناصر بنطاق الحي ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد.

وأسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات المخالفة الثابتة والمتحركة التي تعيق حركة السير ، و توسعة الشارع لضمان انسيابية المرور وسهولة حركة المواطنين، والتنبيه على أصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بالمساحات القانونية المخصصة لهم وعدم تكرار المخالفات.

بدأت من أول يوم استلامها قيادة الحى .. العزبي تحذر أصحاب فروشات الخضار و الفاكهة لإعادة الانضباط

وأكدت رئيس حي المناخ أن هذه الجهود تأتي ضمن العمل المستمر لتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير بيئة حضارية وآمنة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

و شددت على استمرار الحملات اليومية لضمان القضاء على جميع المظاهر العشوائية، وإعادة الانضباط للشوارع بما يعكس الوجه الحضاري لمدينة بورسعيد، ويضمن حركة مرورية سلسة وخدمات أفضل للجميع.

يأتي ذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري لحي المناخ، من خلال آلية محكمة وضعتها الأجهزة التنفيذية للحي، بقيادة شيماء العزبي ، للمتابعة المستمرة للإشغالات بالشوارع، وبمشاركة الأستاذ السيد الضوي، سكرتير الحي، ومدير وفريق العمل الميداني لإدارة الإشغالات بالحي.

الجدير بالذكر أصدر اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد حركة محدودة ضمت نقل محمد فواز رئيس حى المناخ السابق أدارة المخلفات الصلبة و تولى شيماء العزبي المناخ خلفا لفواز و تكليف فوزى الوالى برئاسة حى الضواحي خلفا للعربي بعد توجيهات رئاسة المناخ.