بايرن ميونخ يقلب الطاولة على لايبزيج ويكتسحه بخماسية بالبوندسليجا
خدوا بالكم من بكرا .. تحذيرات جديدة للأرصاد
وزير الرياضة يهنئ أحمد موسى بإصدار كتابه "أسرار"
شخصية جدعة .. وزير الشؤون النيابية: أحمد موسى كان شاهدا على الكثير من الأحداث في مصر
مش هتزيد عن 7 .. تحذير صادم من الأرصاد
فاروق حسني يحصد جائزة الإنجاز مدى الحياة في حفل Joy Awar
وفاة شقيق الفنانة شيرين
حفل «Joy Awards».. تركي الشيخ يقبل رأس فاروق حسني
حسام حسن: نحترم المغرب وكل واحد حر يشجع مين
وزير الطيران المدني مهنئا أحمد موسى بكتاب أسرار: نعلم قيمته وحب الناس له
خبير استراتيجي: تأجيل الضربة الأمريكية لإيران لا يعني إلغاؤها.. والمنطقة أمام سيناريو خطير
أفضل وزير في العالم والحكومة الأكثر تطورا.. جائزتان من القمة العالمية للحكومات 2026
محافظات

ننشر الحصر العددى لانتخابات نقابة محاميي بورسعيد.. الزلاط نقيبا وعثمان فياض للضواحي و الزيات للشباب

محمد الغزاوى

أكد السيد حسن عضو النقابة العامة لمحامين مصر و المشرف على انتخابات النقابة الفرعية فى بورسعيد انتهاء الحصر العددى لفرز الاصوات اعضاء مجلس ادارة النقابة الفرعية للمحامين ببورسعيد. 

وقال حسن ان الحصر العددى للاعضاء أسفر عن تقدم المرشحين عثمان فياض . دائرة ضواحي و رضا رخا و محمد عبد الكريم دائرة بورسعيد و احمد همام و رامي صالح و السيد الدسوقي وممدوح شمس .. دائرة الميناء ليكتمل اعضاء مجلس الإدارة بعد حسم مقعدى النقيب لصالح احمد الزلاط و الشباب لحازم الزيات. 
 

كان حسن اكد فى تصريحات خاصة لصدى البلد تمكن المرشح أحمد السيد الزلاط وكيل النقابة السابق و المرشح على مقعد الرئاسة بحسم المقعد لصالحه متقدم على النقيب الأسبق احمد عبد النعيم بفارق 60 صوتا و النقيب السابق صفوت عبد الحميد و المرشح طارق عبد الصبور. 

وأضاف حسن تمكن مرشح الشباب حازم احمد الزيات من حسم مقعد الشباب متقدم على ٤ منافسين على المقعد. 

وأوضح المشرف على انتخابات النقابة الفرعية فى بورسعيد استمرار عملية فرز الأصوات لتحديد 7 الفائزين من بين 14 مرشحا بدوائر بورسعيد النقابة. 

كانت صدى البلد التقت بعضو النقابة العامة خلال بث مباشر أوضح خلالها ان الإقبال غير مسبوق فى تاريخ النقابة الفرعية و ان المنافسة شديدة على مقعد الرئاسة و الشباب. 

واشاد حسن بالإشراف القضائي على العملية الانتخابية و التنسيق الامنى لضمان سير العملية الانتخابية و التيسير على الأعضاء بالوصول الي مقر النقابة الفرعية للادلاء بأصواتهم. 

بورسعيد نقيب المحامين محامين بورسعيد نقابة المحامين الفرعية ببورسعيد

