قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جمال سعيد الرحماني، وعضوية المستشار محمود زاهر الحسيني، والمستشار أحمد أمين عبد الحميد، وسكرتارية خالد خضير ووليد متولي، بمعاقبة المتهم أ. ع. أ. ع. م، بالسجن لمدة 10 سنوات، لاتهامه بالشروع في قتل المجني عليه يوسف حسان السيد عبده بدائرة قسم الضواحي.

تعود أحداث الواقعة إلى يوم 6 / 4 / 2025، بدائرة قسم الضواحي بمحافظة بورسعيد، حيث نشب خلاف سابق بين المتهم والمجني عليه، وعلى إثره توجه المتهم إلى مكان تواجد المجني عليه بعد أن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد سلاحًا أبيض، وما أن ظفر به حتى تعدى عليه مطعنًا إياه طعنتين استقرتا بجسده قاصدًا إزهاق روحه، إلا أن المجني عليه نُقل للمستشفى وتم إسعافه.





جنايات بورسعيد تقضي بالسجن 10 سنوات لمتهم بالشروع في قتل شاب بالضواحي

وشهد المجني عليه يوسف حسان السيد عبده، بأنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من المتهم لطلب مقابلته، وحال لقائهما دار بينهما حديث تطور إلى اعتداء المتهم عليه باستخدام سلاح أبيض، فأصابه بإصابات خطيرة قبل أن يفر هاربًا، كما أكد معاون مباحث قسم شرطة الضواحي سابقًا أنه تمكن من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم، بينما أيد معاون مباحث القسم الحالي مضمون التحريات التي أكدت وجود خلافات سابقة ودخول المتهم في نية القتل.



وجاء في تقرير الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه عبارة عن جرح طعني بالصدر من جسم صلب حاد، تُعد إصابة قاتلة من حيث موضعها، وأن التدخل الطبي السريع حال دون وفاته، كما ثبت من التقارير الطبية الصادرة من المستشفى طبيعة الإصابات وخطورتها.