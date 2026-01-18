مريضة نفسيا.. ضبط المتهمة بإلقاء الحجارة على سيارة في بورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من إحدى السيدات لقيامها بإلقاء حجارة على سيارته وتحطيم زجاجها ببورسعيد.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد الشاكى (مقيم بدائرة قسم شرطة العرب) وبسؤاله أقر بقيام (إحدى السيدات "مهتزة نفسياً" ) الظاهرة بمقطع الفيديو بإلقاء الحجارة على سيارته حال سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم دون سبب وإحداث ما بها من تلفيات.

وأمكن ضبط الظاهرة بمقطع الفيديو (مقيمة بدائرة قسم شرطة الضواحى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





