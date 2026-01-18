قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب نيجيريا: مصر أنقذتني من التفكير في الاعتزال بعد كأس أمم أفريقيا
الأرض لا تضمن اللقب لأصحابها.. المغرب يخشى مفاجآت النهائي والسنغال "متعودة" على العرب.. ومصر صاحبة الرقم القياسي
أمير قطر ورئيس وزراء كندا يبحثان تعزيز التعاون في الاقتصاد والأمن والصحة
فان دايك: نترقب عودة محمد صلاح لدعم ليفربول بعد أمم أفريقيا
عاهل الأردن يؤكد أهمية تنفيذ اتفاق إنهاء حرب غزة ويشيد بجهود قطر في الوساطة
ترامب يدعو الرئيس القبرصي للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
7 ثواني بلا جاذبية| قصة تربك العالم قبل 12 أغسطس 2026 .. ماذا قال علماء الفيزياء والفلك؟
وزير الموارد المائية: 95% من الترع بحالة جيدة.. وإزالة ورد النيل مرتين سنويا تكفي
حكم صيام شهر شعبان كاملا.. اعرف ما فعله النبي
بشرى لـ 11 مليون مواطن.. تعرف على قيمة القبض لمن يبلغ التقاعد في فبراير 2026 بعد زيادة المعاشات
من 88 مليار متر إلى 55.. هاني سويلم يكشف تأثير السد الإثيوبي على مصر
استثمارات وتكنولوجيا وتجارة حرة.. مصر وكوريا الجنوبية تضعان الأساس لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نصب إلكترونى.. سقوط عصابة استولت على أموال المواطنين بزعم توزيع أرباح مالية

مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعى.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام عناصر تشكيل عصابى بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال أحد مواقع التواصل الإجتماعى وإيهامهم بإمكانية حصولهم على أرباح مالية نظير القيام بتسجيل الدخول على موقع إلكترونى (مُزيف) والقيام بمهام تتمثل فى الترويج لبعض المنتجات والتسويق الإلكترونى لها مقابل الحصول على نسبة أرباح ، إلا أن المجنى عليهم فوجئوا بتجميد المبالغ المالية التى تم تحويلها.
 

 عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط عناصر التشكيل (4 أشخاص)، وبحوزتهم (27 هاتف محمول - 304 شريحة هاتف محمول – 4 بطاقات بنكية – 6 محافظ عملات رقمية بها تحويلات عملات رقمية - 2 جهاز حاسب آلى "لاب توب" "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى")، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وتحويل المبالغ المستولى عليها إلى عملات رقمية.

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



الأجهزة الأمنية تشكيل عصابى التواصل الإجتماعى النصب

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الزمالك

الزمالك يضع شرطًا للتخلي عن لاعبيه في يناير .. تعرّف عليه

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

احتفال غير متوقع ..رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر امام نيجيريا

احتفال غير مُتوقع.. رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا | شاهد

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

محمد السيد

تجديد أم احتراف؟.. الزمالك يتمسك بـ«سقف مالي» ووكيل محمد السيد يرفع المطالب

الأنبا رافائيل وخدام الكنيسة

بحضور الأنبا رافائيل.. معهد مارمرقس يحتفل بتخرج دفعة جديدة | صور

شمامسة الكنيسة

ضمن جولته الرعوية بالخليج.. الأنبا أباكير يصلي قداسا إلهيًا بأبو ظبي

مقررة لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، الدكتورة منى الحديدي

منى الحديدي: تمكين الشباب استثمار طويل الأجل لبناء دولة قوية قادرة على الابتكار

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

البساطة والجرأة.. أسماء جلال تثير الجدل بجمالها في Joy Awards

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

مستشفى بلبيس يجري 19 حالة منظار للأطفال والكبار في يوم واحد

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

