نصب إلكترونى.. سقوط عصابة استولت على أموال المواطنين بزعم توزيع أرباح مالية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام عناصر تشكيل عصابى بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال أحد مواقع التواصل الإجتماعى وإيهامهم بإمكانية حصولهم على أرباح مالية نظير القيام بتسجيل الدخول على موقع إلكترونى (مُزيف) والقيام بمهام تتمثل فى الترويج لبعض المنتجات والتسويق الإلكترونى لها مقابل الحصول على نسبة أرباح ، إلا أن المجنى عليهم فوجئوا بتجميد المبالغ المالية التى تم تحويلها.



عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط عناصر التشكيل (4 أشخاص)، وبحوزتهم (27 هاتف محمول - 304 شريحة هاتف محمول – 4 بطاقات بنكية – 6 محافظ عملات رقمية بها تحويلات عملات رقمية - 2 جهاز حاسب آلى "لاب توب" "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى")، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه وتحويل المبالغ المستولى عليها إلى عملات رقمية.

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





