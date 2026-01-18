أبلغت عن الديلر.. تفاصيل ضبط أجنبية بحوزتها مخدرات بـ3 ملايين جنيه بمطار القاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانئ المختلفة للبلاد.

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع أمن المنافذ من ضبط (سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" – مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) أثناء إنهاء إجراءات سفرها إلى الخارج بميناء القاهرة الجوى.

وضبط بحوزتها (كمية من مخدر الشابو وزنت قرابة كيلو جرام)..وبمواجهتها أقرت بحيازتها للمواد المخدرة المضبوطة بقصد تهريبها للخارج ، وتم بإرشادها ضبط مصدر تحصلها على المواد المخدرة (عنصرين جنائيين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول") وبحوزتهما (8 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" - 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (3 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة التحقيق.





