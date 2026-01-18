تاجر مخدرات يغسل 70 مليون جنيه في العقارات والسيارات

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسـل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.



واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرجنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والمركبات) .

قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (70) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .





