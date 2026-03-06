إينو: كنت باخد 90 ألف جنيه في الزمالك وفجأة بقوا 650 ألفا مع الأهلي

كشف اللاعب معتز إينو، نجم الكرة المصرية السابق مفاجأة بشأن سبب انتقاله من القلعة البيضاء إلي الأهلي.

معتز إينو

وقال إينو عبر تصريحات إذاعيه:"كنت باخد 90 ألف في الزمالك وفجأة خدت من الأهلي 650 الف .... نسيت الزمالك ونسيت أهلي اللي في البيت".

وكشف معتز إينو نجم النادي الأهلي كواليس رحيله عن نادي الزمالك التي وصلت لقسم الشرطة .

وقال معتز إينو الذي حل ضيفا على الاعلامي عمر ربيع ياسين ببرنامجه مان تو مان:" الزمالك لما شعر اني وقعت للاهلي بقي يخليني اجي التمرين خمسة الصبح ".

وأضاف معتز إينو:"كنت ملتزم بردو وبروح الفجر وفجأة لقيتهم بيقولوا دا مش بيجي فروحت عملت محضر إثبات حالة في قسم العجوزة ..والأهلي اللي كان قايلي اعمل كدا"

وأكمل معتز إينو :" لما اتاكدوا بقي اني وقعت للاهلي سفروني معاهم ونزلوني لعبت آخر دقيقة في ماتش أفريقي عشان مشاركش مع الأهلي أفريقيا "