الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إينو: البدري خصم 40 ألف جنيه من لاعبي الأهلي في كأس العالم بسبب السهر في اليابان

حسام البدرى
حسام البدرى
رباب الهواري

كشف معتز إينو نجم الأهلي الأسبق، أن حسام البدري خصم 40 ألف من لاعيبة الأهلي في كأس العالم بسبب السهر في اليابان.

وقال معتز إينو الذي حل ضيفا علي الإعلامي عمر ربيع ياسين في برنامجه مان تو مان: "كنا في اليابان ومغلوبين من باتشوكا أربعة، وخرجنا بالليل في اليابان أنا وحسين ياسر المحمدي ومحمد شوقي وسعد سمير ومحمد سمير وحسام عاشور لفينا اليابان وكنا أول مرة نروح هناك، وحسين ياسر  ركبنا قطار وسهرنا لحد 6 الصبح".

وتابع معتز إينو: "وإحنا راجعين كابتن حسام البدري استقبلنا في الفندق وخصم من كل واحد 40 ألف جنيه تقريبا طلع الأوض ملقناش".

وأضاف نجم الأهلي الأسبق: "كنت بقعد في الأوضة مع حسام عاشور خلال فترتي، وحسام عاشور دا كارثة مش طيب خالص، دا معندوش واتس آب".

حسام البدرى الأهلي أخبار الأهلي أخبار الرياضة صفقات الأهلي

