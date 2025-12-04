قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء 2026.. الحكومة تحسم الجدل وتتحدث عن خفض التضخم
أحمد مراد يكشف لـ صدى البلد تفاصيل جديدة عن فيلم الست
الوحدة 8200.. أيرلندا تحقق في تواطؤ مايكروسوفت مع إسرائيل لقـ تل الفلسطينيين
وظائف جديدة.. فرصة للتعيين بوزارة الكهرباء
القبض على أحد أنصار مرشح بالبحيرة بحوزته كروت دعاية انتخابية
الضرائب: 160.5 مليار جنيه حصيلة أذون وسندات الخزانة في عام
خبير دولي: ترتيبات دولية تمهد لعودة الأسد إلى حكم سوريا جزئيًا
تعاون مصري - أوروبي لتعزيز القدرات الرقابية في الأمان النووي والإشعاعي
مكتب نتنياهو: وفد إسرائيلي سافر إلى القاهرة لإجراء محادثات مع الوسطاء
بعد مطالبته بإلغاء انتخابات مجلس النواب 2025.. مصطفى بكري يرد على عمرو موسى
ترامب: بإنهائي الحرب بين رواندا والكونغو الديمقراطية أكون قد أنهيت الحرب الثامنة خلال عام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الوحدة 8200.. أيرلندا تحقق في تواطؤ مايكروسوفت مع إسرائيل لقـ تل الفلسطينيين

مايكروسوفت
مايكروسوفت
ناصر السيد

تعتزم أيرلندا التحقيق في فضيحة تواطؤ شركة مايكروسوفت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف ومراقبة وقتل ملايين الفلسطينيين خلال العدوان الذي شنته تل أبيب على غزة وبدأ في السابع من أكتوبر 2023.

قدّمت منظمة حقوق الإنسان، والمجلس الأيرلندي للحريات المدنية (ICCL)، شكوى إلى لجنة حماية البيانات، المسؤولة قانونيًا في أوروبا عن الإشراف على جميع عمليات معالجة البيانات في الاتحاد الأوروبي.

تواطؤ مايكروسوفت مع إسرائيل

يأتي ذلك في أعقاب ما كشفته صحيفة الجارديان في أغسطس، بالتعاون مع مجلة +972 الإسرائيلية الفلسطينية، والصحيفة العبرية "لوكال كول"، من أن كمية هائلة من مكالمات الفلسطينيين الهاتفية تُخزّن على خدمة مايكروسوفت السحابية "أزور"، كجزء من عملية مراقبة جماعية يشنها الجيش الإسرائيلي.

ويزعم المجلس الأيرلندي للحريات المدنية أن معالجة البيانات الشخصية "سهّلت ارتكاب الجيش الإسرائيلي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية". 

ويقع المقر الرئيسي الأوروبي لشركة مايكروسوفت في أيرلندا.

قال جو أوبراين، المدير التنفيذي لـ ICCL: "لقد عرّضت تقنية مايكروسوفت ملايين الفلسطينيين للخطر. هذه ليست إخفاقات نظرية في حماية البيانات".

وأضاف أن خدمات الحوسبة السحابية "مكّنت من عنف حقيقي"، وأنه "من الضروري أن تتحرك لجنة حماية البيانات الأيرلندية بسرعة وحزم" في ضوء "التهديد الذي تشكله القضايا الجوهرية في هذه الشكوى على الحياة"، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وأضاف: "عندما تُستخدم البنية التحتية للاتحاد الأوروبي لتمكين المراقبة والاستهداف، يجب على لجنة حماية البيانات الأيرلندية التدخل - ويجب أن تستخدم كامل صلاحياتها لمحاسبة مايكروسوفت".

وكالة التجسس العسكرية الإسرائيلية

كشفت مجموعة من الوثائق المسربة التي استعرضتها صحيفة الجارديان أن الوحدة 8200، وكالة التجسس العسكرية الإسرائيلية، بدأت محادثات منذ عام 2021 لنقل كميات هائلة من المواد الاستخباراتية السرية للغاية إلى خدمة الحوسبة السحابية للشركة الأمريكية.

وأظهرت الوثائق كيف استخدمت الوحدة 8200 منشأة تخزين مايكروسوفت لتخزين أرشيف واسع من الاتصالات الفلسطينية اليومية، مما يسهّل الغارات الجوية الموجهة وغيرها من العمليات العسكرية.

ردًا على هذه الاكتشافات، أمرت مايكروسوفت بإجراء تحقيق خارجي عاجل لمراجعة علاقتها بالوحدة 8200 وقد أدت نتائجه الأولية إلى إلغاء الشركة وصول الوحدة إلى بعض خدمات التخزين السحابي والذكاء الاصطناعي.

تزعم ICCLأن مايكروسوفت سهّلت مكونات أساسية في نظام المراقبة العسكري الإسرائيلي "المناسق".

بفضل سعة التخزين شبه المحدودة وقدرة الحوسبة الهائلة التي تُوفّرها Azure، قامت الوحدة 8200 ببناء نظام عشوائي يسمح لضباط استخباراتها بجمع محتوى المكالمات الخلوية لسكان بأكملهم، وإعادة تشغيله، وتحليله.

الوحدة 8200 أيرلندا تواطؤ مايكروسوفت مع إسرائيل مايكروسوفت قتل الفلسطينيين المجلس الأيرلندي للحريات المدنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر

حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025

الشيشة

الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

سعر الذهب اليوم

ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس

شاكر محفوظ

قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور

واقعة متداولة للبشعة

بعد اتهام زوجها.. فتاة تثير تعاطف رواد السوشيال ميديا بواقعة "البشعة"

الأب وابنائه الأربعة

رعـ ـب على ضفاف الإبراهيمية.. حكاية أسرة خرجت ولم يعد منها سوى جثـ ـتين| هل أنهى الأب حياة أطفـ ـاله؟

تمساح

تماسيح بمياه المصرف.. أهالي عزبة سدرة بالشرقية يستغيثون والمحافظة تتحرك

ترشيحاتنا

المضادات الحيوية

"المصل واللقاح" يكشف حقائق صادمة حول سوء استخدام المضادات الحيوية

مؤتمر الوطنية للانتخابات

الوطنية للانتخابات: تلقينا 27 شكوى في اليوم الثاني من التصويت بالدوائر المعاد فيها الاقتراع

مصطفى بكري

مصطفى بكري: لا بد من وجود موقف قوي للشعب السوري العظيم تجاه الضربات الإسرائيلية

بالصور

اكتشف الذهب الأحمر .. يعالج أخطر الأمراض وهذه الأضرار والآثار الجانبية

الأمراض
الأمراض
الأمراض

مني عبد الغني: كنت بحب التمثيل من صغري رغم أن عائلتي كلها محجبات

منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

مروة صبري
مروة صبري
مروة صبري

فيديو

صاحبة فيديو البشعة

فيديو يقلب السوشيال ميديا | شيخ البشعة يكشف التفاصيل بعد تصدر التريند .. حالات يومية ودراما رمضانية تنتظر الجمهور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الحاجة سبيلة

الحاجة سبيلة.. سيدة العطاء تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد