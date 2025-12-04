الضرائب: 160.5 مليار جنيه حصيلة أذون وسندات الخزانة في عام

اعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن ارتفاع حصيلة الضرائب عن أذون وسندات الخزانة بقيمة 160.5 مليار جنيه علي أساس سنوي خلال العام المالي الماضي.

قال تقرير حصل صدى البلد علي نسخة منه، عن وصول إجمالي حصيلة الضرائب من أذون وسندات الخزانة بقيمة تبلغ 290.3 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي بعد أن كانت 129.8 مليار جنيه بنمو يبلغ 81%.

وأوضح التقرير حصيلة الضرائب التي حققتها الإدارة العامة للأوراق المالية بلغت 26.15 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025 بمعدل نمو يبلغ 43.6%.

قال التقرير إن إجمالي زيادة حصيلة الضرائب على الأوراق المالية بلغت 7.95 مليار جنيه علي أساس سنوي.

وسجلت جصيلة الإدارة العامة للأوراق المالية بنهاية العام المالي قبل الماضي نحو 18.2 مليار جنيه.