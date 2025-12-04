بعد مطالبته بإلغاء انتخابات مجلس النواب 2025.. مصطفى بكري يرد على عمرو موسى

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يطلب إلغاء الانتخابات بل وجه الهيئة الوطنية لانتخابات بالفحص الدقيق للمخالفات، مشيرا إلى أنه على أي أساس يشكك عمرو موسى في العملية الانتخابية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إنه أقول لعمرو موسى إن الرئيس السيسي يحترم الدستور ولا يتدخل في عمل الهيئات المستقلة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن تفسير الدستور له قواعد ومراجع وثوابت لا يجوز تجاوزها، مؤكدا أن كثيرا من الناخبين شعروا بأن هناك تغيرا في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك شكاوي.