مصطفى بكري: المرحلة الثانية من انتخابات النواب نزيهة وشفافة جدا

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن كثير من الناخبين شعروا بأن هناك تغير في المرحلة الثانية من إنتخابات مجلس النواب، مشيرا إلى أنه لم يكن هناك شكاوي خاصة من الناخبين بما يخص محاضر الفرز، والمرحلة الثانية من إنتخابات مجلس النواب تمت بنزاهة وشفافية شديدة.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن كل الشكاوي التي تم تقديمها للهيئة الوطنية للإنتخابات تم العمل على حلها، مؤكدا أنه كان هناك إنتظام في المواعيد المحددة ومتابعة من الهيئة الوطنية للإنتخابات.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الشرطة المصرية واجهت شراء الأصوات أمام اللجان، ونظمت العملية الإنتخابية بشكل كبير.