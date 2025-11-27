تصريحات قوية للنائب محمد أبو العينين حول الأوضاع المأساوية في السودان.. تفاصيل

كشف الإعلامي مصطفى بكري، مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، عن تفاصيل حديث النائب محمد أبو العينين رئيس الجمعية البرلمانية لدول البحر المتوسط المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للعلاقات العربية والأمريكية عن الأزمة السودانية.

وقال أبو العينين خلال "إن السودان يمتلك تاريخًا عريقًا وأهمية استراتيجية، ويجب أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف القتال وإنقاذ الأرواح".

وأكد أن التدخل الأمريكي يعد خطوة ضرورية للمساهمة في إنهاء هذا الصراع الدامي، مشيرًا إلى أن هناك حاجة ماسة لدور الوساطة الفعّال لضمان وقف إطلاق النار.

وأشار أبو العينين إلى أن الحل النهائي لأزمة السودان لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال العمل الجماعي بين جميع الأطراف المعنية، سواء كانت دولية أو إقليمية.

وأوضح أن هذا التعاون المشترك ضروري لتفادي المزيد من التصعيد وضمان استقرار البلاد.