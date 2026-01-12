منصة حجز الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية لمشروع ديارنا و ظلال ووالإسماعيلية

يواصل عدد كبير من المواطنين البحث عن موعد حجز الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية من مشروعات ديارنا، ظلال، والإسماعيلية، وذلك عقب إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدء تخصيص وحدات المرحلة الثانية من الطرح المجمع لـ400 ألف وحدة سكنية، عبر منصة مصر العقارية، للمواطنين الذين سبق لهم تسجيل رغباتهم وسداد مقدم جدية الحجز وفق الاختيارات المسجلة على المنصة.

موعد حجز الوحدات السكنية

مواعيد حجز شقق الطرح الثاني

وأعلنت منصة مصر العقارية المواعيد الجديدة لتخصيص وحدات الطرح الثاني من مشروع الـ400 ألف وحدة، والذي شمل طرح 25 ألف وحدة خلال شهر نوفمبر الماضي، موضحة أن جدول التخصيص جاء كالتالي:

مشروع ديارنا: الأحد والاثنين 18 و19 يناير 2026

مشروع ظلال: الثلاثاء والأربعاء 20 و21 يناير 2026

مشروع الإسماعيلية: الخميس 22 يناير 2026

مشروعات جنة وسكن مصر وروضة العبور والإسكان الحر: الاثنين والثلاثاء 26 و27 يناير 2026

وأكدت المنصة أنه لم يتم حتى الآن حجز أو تخصيص أي وحدة سكنية، مشددة على أن جميع الوحدات لا تزال متاحة بالكامل، وأنه لن يتم تنفيذ أي إجراءات تخصيص خلال فترة التحديثات الجارية. كما أوضحت أن هذه التحديثات لن تؤثر على بيانات المواطنين أو أولوياتهم، داعية المتقدمين إلى الالتزام بالمعلومات الرسمية الصادرة عن منصة مصر العقارية فقط وعدم الانسياق وراء الشائعات.

موعد حجز الوحدات السكنية

تصريحات وزارة الإسكان

من جانبه، أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن الوزارة بدأت بالفعل في إجراءات تخصيص وحدات المرحلة الثانية من طرح الـ400 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية، مشيرا إلى أن هذا التخصيص يقتصر على المواطنين المستحقين الذين لم يتمكنوا من الحجز في المراحل السابقة.

وأوضح أن التقديم يبدأ اعتبارا من 11 يناير ويستمر حتى 21 يناير، للمواطنين الذين سبق لهم إبداء الرغبة في الحجز وسداد جدية الحجز وفق اختياراتهم المسجلة مسبقا، مؤكدا أن هذه المرحلة لا تمثل طرحا جديدا، وإنما تخصيصا للوحدات المتبقية من الطرح السابق، وبنظام أسبقية الحجز لضمان العدالة والشفافية.

التقديم إلكترونيا عبر منصة مصر العقارية



أكدت وزارة الإسكان أن جميع إجراءات التخصيص تتم إلكترونيا بالكامل من خلال منصة مصر العقارية، دون أي تدخل بشري، مع إتاحة متابعة الطلبات واستكمال الإجراءات عبر الموقع الإلكتروني المخصص. وأشارت الوزارة إلى أن المنصة توفر كافة البيانات التفصيلية المتعلقة بالوحدات وشروط الاستحقاق، بما يساهم في تبسيط الإجراءات ومنع التكدس وضمان وصول الفرصة لجميع المستحقين.

الجدول الزمني لتخصيص الوحدات



بحسب الجدول الزمني المعلن، يتم تخصيص وحدات ديارنا يومي 11 و12 يناير، ووحدات ظلال يومي 13 و14 يناير، بينما يتم تخصيص وحدات جنة وسكن مصر والإسكان الحر وروضة العبور يومي 18 و19 يناير، وتخصيص وحدات الإسماعيلية يومي 20 و21 يناير، مع التأكيد على أن جميع المراحل تتم إلكترونيا وبأسبقية الحجز.

خطوات حجز شقق الإسكان



يتم الحجز إلكترونيا من خلال إنشاء حساب شخصي على منصة مصر العقارية، ثم تحميل كراسة الشروط بعد سداد قيمتها إلكترونيا، واختيار الوحدة المناسبة من خلال الخريطة التفاعلية. ويلي ذلك إدخال بيانات الزوج والزوجة ورفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF، وسداد مقدم جدية الحجز، ثم متابعة الطلب حتى إعلان نتيجة التخصيص.

موعد حجز الوحدات السكنية

كراسة شروط وشروط الحجز



أتاحت وزارة الإسكان كراسة شروط حجز وحدات سكن مصر وجنة مصر ودار مصر بصيغة PDF عبر منصة مصر العقارية، متضمنة تفاصيل المساحات والأسعار وأنظمة السداد. كما حددت الوزارة شروط الحجز، أبرزها ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما، وأن يكون مصري الجنسية، وألا يسبق له أو لأسرته الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض، مع الالتزام باستخدام الوحدة للسكن الشخصي فقط وعدم التصرف فيها إلا بعد انقضاء المدة القانونية.

مزايا الحجز الإلكتروني



تمثل منصة مصر العقارية نقلة نوعية في منظومة حجز الوحدات السكنية، حيث تتيح إتمام جميع إجراءات التقديم والحجز والسداد إلكترونيا، مع إمكانية متابعة حالة الطلبات بشكل لحظي وتلقي إشعارات فورية، بما يعزز الشفافية ويوفر الوقت والجهد على المواطنين.