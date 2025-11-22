أبو العينين يتسلم جائزة "القيادة البرلمانية" بالمجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية

شارك النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب المصري وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في المؤتمر السنوي الثالث والثلاثين لصناع السياسات العرب والأمريكيين الذي نظمه المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية في العاصمة واشنطن.

مشاركة رئيسية في المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية

شهد المؤتمر حضوراً دولياً واسعاً من قادة الفكر والسياسة، بما في ذلك مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين وقادة المنظمات والأكاديميين.

وتطرق النائب محمد أبو العينين في كلمته إلى القضايا العربية والإقليمية ذات الأولوية، مشيراً إلى ضرورة تفعيل التعاون الدولي لإيجاد حلول فعّالة للأزمات التي تشهدها المنطقة.

نداء عاجل لإنهاء الحرب في السودان

وجه النائب أبو العينين نداءً عاجلاً للإدارة الأمريكية وللرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة التدخل الفوري للوساطة في النزاع المستمر في السودان، داعياً إلى إنهاء الحرب وحقن الدماء.

ولفت النائب أبو العينين إلى أهمية دور السودان التاريخي والإقليمي، مُشدداً على ضرورة حماية المدنيين والعمل على إعادة الاستقرار للبلاد.

منح جائزة "القيادة البرلمانية العالمية المتميزة"

تقديراً لجهوده البرلمانية الدولية وإسهاماته الكبيرة في تعزيز العلاقات بين الدول العربية والغرب، منح المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية النائب محمد أبو العينين جائزة "القيادة البرلمانية العالمية المتميزة".

وكان هذا التكريم هو الأول من نوعه، حيث استلم النائب أبو العينين "مطرقتين" رمزيتين، تعبيراً عن دوره الفاعل في البرلمان المصري، وكذلك في منصبه كرئيس للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

شهد المؤتمر مشاركة بارزة من عدد من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية البارزة، حيث ألقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، السفير السعودي الأسبق لدى الولايات المتحدة، كلمة متميزة، كما شارك الجنرال ديفيد بتريوس عبر الفيديو كونفرانس من لندن.

إضافة إلى ذلك، تحدث تيموثي ليندركينغ، المبعوث الأمريكي السابق إلى اليمن، ممثلاً عن الإدارة الأمريكية.

كما حضر المؤتمر عدد من السفراء العرب، بينهم السفير معتز زهران، سفير مصر في واشنطن، والسفير وافي حمادة، سفير لبنان، والسفيرة الشيخة الزين الصباح، سفيرة الكويت، إلى جانب عدد من السفراء من الدول العربية الأخرى.

دور التحالف الوطني في دعم القضايا الإنسانية والإقليمية

تأكيداً على تأثير القيادات المصرية في دوائر صنع القرار العالمي، يُعد هذا التكريم مثالاً على الدور الفاعل الذي يلعبه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تسليط الضوء على القضايا الإنسانية والإقليمية، من خلال تبني المواقف العادلة والمشاركة الفاعلة في المحافل الدولية. ويعكس هذا التكريم استمرار التحالف الوطني في تعزيز الوجود المصري المؤثر على الساحة الدولية.