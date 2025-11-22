قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أبو العينين يتسلم جائزة "القيادة البرلمانية" بالمجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
منار عبد العظيم

 شارك النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب المصري وعضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في المؤتمر السنوي الثالث والثلاثين لصناع السياسات العرب والأمريكيين الذي نظمه المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية في العاصمة واشنطن.

مشاركة رئيسية في المؤتمر السنوي للمجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية

شهد المؤتمر حضوراً دولياً واسعاً من قادة الفكر والسياسة، بما في ذلك مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين وقادة المنظمات والأكاديميين. 

وتطرق النائب محمد أبو العينين في كلمته إلى القضايا العربية والإقليمية ذات الأولوية، مشيراً إلى ضرورة تفعيل التعاون الدولي لإيجاد حلول فعّالة للأزمات التي تشهدها المنطقة.

نداء عاجل لإنهاء الحرب في السودان

 وجه النائب أبو العينين نداءً عاجلاً للإدارة الأمريكية وللرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة التدخل الفوري للوساطة في النزاع المستمر في السودان، داعياً إلى إنهاء الحرب وحقن الدماء. 

ولفت النائب أبو العينين إلى أهمية دور السودان التاريخي والإقليمي، مُشدداً على ضرورة حماية المدنيين والعمل على إعادة الاستقرار للبلاد.

منح جائزة "القيادة البرلمانية العالمية المتميزة"

تقديراً لجهوده البرلمانية الدولية وإسهاماته الكبيرة في تعزيز العلاقات بين الدول العربية والغرب، منح المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية النائب محمد أبو العينين جائزة "القيادة البرلمانية العالمية المتميزة".

 وكان هذا التكريم هو الأول من نوعه، حيث استلم النائب أبو العينين "مطرقتين" رمزيتين، تعبيراً عن دوره الفاعل في البرلمان المصري، وكذلك في منصبه كرئيس للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

شهد المؤتمر مشاركة بارزة من عدد من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية البارزة، حيث ألقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل، السفير السعودي الأسبق لدى الولايات المتحدة، كلمة متميزة، كما شارك الجنرال ديفيد بتريوس عبر الفيديو كونفرانس من لندن.

 إضافة إلى ذلك، تحدث تيموثي ليندركينغ، المبعوث الأمريكي السابق إلى اليمن، ممثلاً عن الإدارة الأمريكية.

كما حضر المؤتمر عدد من السفراء العرب، بينهم السفير معتز زهران، سفير مصر في واشنطن، والسفير وافي حمادة، سفير لبنان، والسفيرة الشيخة الزين الصباح، سفيرة الكويت، إلى جانب عدد من السفراء من الدول العربية الأخرى.

دور التحالف الوطني في دعم القضايا الإنسانية والإقليمية

تأكيداً على تأثير القيادات المصرية في دوائر صنع القرار العالمي، يُعد هذا التكريم مثالاً على الدور الفاعل الذي يلعبه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في تسليط الضوء على القضايا الإنسانية والإقليمية، من خلال تبني المواقف العادلة والمشاركة الفاعلة في المحافل الدولية. ويعكس هذا التكريم استمرار التحالف الوطني في تعزيز الوجود المصري المؤثر على الساحة الدولية.

النائب أبو العينين النائب محمد أبو العينين التحالف الوطني الولايات المتحدة الأمير تركي الفيصل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: قصص القرآن خلاصة علم الله اللامتناهي ويجب تدبرها

خالدالجندي

خالد الجندي يوضح منهج فهم القصص القرآني ويؤكد ضرورة إحياء التدبر

مبادرة «يوم بلا شاشات.. معًا نتواصل»

رئيس مجلس الأسرة العربية للتنمية: التكنولوجيا ليست عدوًا.. والمشكلة في كيفية استخدامها

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد