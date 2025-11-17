أبو العينين يشارك في مؤتمر القادة العرب - الأمريكيين في واشنطن

يشارك النائب محمد أبو العينين رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط – وكيل مجلس النواب – في مؤتمر القادة العرب والأمريكيين، الذي يعقد غدا الثلاثاء 17 نوفمبر في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ومن المنتظر أن يلقي النائب محمد أبو العينين كلمة في المؤتمر يتحدث خلالها عن الأوضاع في المنطقة وحق الشعب الفلسطيني، وكذلك ما تشهده أزمات الشرق الأوسط، والدور المصري القوي خارجيا وما تشهده الدولة المصرية من انجازات كبيرة خلال سنوات حكم الرئيس السيسي والتي كان آخرها مؤتمر شرم الشيخ للسلام و افتتاح المتحف المصري الكبير.

ويعد المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية الذي تم تأسيسه منذ أكثر من 40 عاما و يعقد مؤتمره سنويا في واشنطن، واحدا من أهم مراكز صناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية وجسرا للتعاون والتقريب بين السياسات العربية والأمريكية.

وتعقد فعاليات المؤتمر بحضور كلا من د جون ديوك انتوني الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الوطني الأمريكي - العربي، وديلانو روزفيلت حفيد الرئيس الأمريكي الأسبق والرئيس الفخري للمجلس، والأمير تركي الفيصل وزير الخارجية السعودي الأسبق ومدير الاستخبارات السعودية الأسبق، ورئيس مركز الملك فيصل للأبحاث والدراسات الإسلامية، و ديفيد بتريوس المدير السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية، و ويليام لورانس مدير برنامج دراسات منطقة شمال إفريقيا، ورغدة درغام الرئيس التنفيذي لمعهد بيروت.

كما يشارك في الجلسات السفيرة أمل مدللي، المندوبة الدائمة السابقة للبنان بالأمم المتحدة، و السيدة منى يعقوبيان مديرة ومستشارة أولى لبرنامج الشرق الأوسط، بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، و د. أمين طرزي الاستاذ بجامعة كاليفورنيا.

ويشغل النائب محمد أبو العينين عضوية الهيئة الاستشارية العليا بمجلس القادة الأمريكي العربي، ويعد المصري والإفريقي الوحيد الذي شغل هذا المنصب بالإنتخاب.

ويشارك أبو العينين متحدثا بشكل منتظم في المؤتمر السنوي العربي الأمريكي لمجلس القادة الأمريكى العربي وله جهود كبيرة في تطوير علاقات التعاون بين مصر من ناحية وإفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من ناحية أخرى، ويسعى دائما إلى بناء جسور متميزة في العلاقات العربية – الأمريكية.

وخلال المؤتمرات السنوية لصانعي السياسات في المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية – العربية، لعب أبو العينين دورًا بارزًا في تسليط الضوء على إنجازات مصر غير المسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية وما شهدته مصر من تنمية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.