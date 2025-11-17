قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القابضة لمياه الشرب: تعيين رؤساء جدد لشركات مياه محافظات القناة والأقصر ومطروح
محمد صلاح: النجاح الحقيقي هو السعادة الشخصية والعائلية
بالأسماء ..تعرف علي قائمة الأهلي الأفريقية
هل يجب غسل الشعر كاملا عند غسل المرأة من الجنابة؟.. أمين الإفتاء يوضح خطأ شائعا
دوري أبطال إفريقيا| طارق قنديل يطمئن على ترتيبات رحلة الأهلي للمغرب
رانيا المشاط: الذكاء الاصطناعي بدعم كل القطاعات ويُسهم في سد الفجوات التنموية
تعرف علي برنامج الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل الجزائري
ضوابط صرف حافز التدريس للمعلمين اعتبارا من نوفمبر الجاري|ماذا قررت التعليم؟
تشكيل ألمانيا ضد سلوفاكيا بتصفيات كأس العالم
تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع
مش عاوز ينضم.. الصقر يكشف مصير أحمد حجازي مع منتخب مصر الثاني
حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أبو العينين يشارك في مؤتمر القادة العرب - الأمريكيين في واشنطن

النائب محمد أبو العينين في مؤتمر القادة العرب - الأمريكيين في واشنطن
النائب محمد أبو العينين في مؤتمر القادة العرب - الأمريكيين في واشنطن
أحمد سالم

يشارك النائب محمد أبو العينين رئيس برلمان الاتحاد من أجل المتوسط – وكيل مجلس النواب – في مؤتمر القادة العرب والأمريكيين، الذي يعقد غدا الثلاثاء 17 نوفمبر في العاصمة الأمريكية واشنطن. 

ومن المنتظر أن يلقي النائب محمد أبو العينين كلمة في المؤتمر يتحدث خلالها عن الأوضاع في المنطقة وحق الشعب الفلسطيني، وكذلك ما تشهده أزمات الشرق الأوسط، والدور المصري القوي خارجيا وما تشهده الدولة المصرية من انجازات كبيرة خلال سنوات حكم الرئيس السيسي والتي كان آخرها مؤتمر شرم الشيخ للسلام و افتتاح المتحف المصري الكبير.

ويعد المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية الذي تم تأسيسه منذ أكثر من 40 عاما و يعقد مؤتمره سنويا في واشنطن، واحدا من أهم مراكز صناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية وجسرا للتعاون والتقريب بين السياسات العربية والأمريكية.

وتعقد فعاليات المؤتمر بحضور كلا من د جون ديوك انتوني الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الوطني الأمريكي - العربي، وديلانو روزفيلت حفيد الرئيس الأمريكي الأسبق والرئيس الفخري للمجلس، والأمير تركي الفيصل وزير الخارجية السعودي الأسبق ومدير الاستخبارات السعودية الأسبق، ورئيس مركز الملك فيصل للأبحاث والدراسات الإسلامية،  و ديفيد بتريوس المدير السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية، و ويليام لورانس مدير برنامج دراسات منطقة شمال إفريقيا، ورغدة درغام الرئيس التنفيذي لمعهد بيروت.

كما يشارك في الجلسات السفيرة أمل مدللي، المندوبة الدائمة السابقة للبنان بالأمم المتحدة، و السيدة منى يعقوبيان مديرة ومستشارة أولى لبرنامج الشرق الأوسط، بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، و د. أمين طرزي الاستاذ بجامعة كاليفورنيا.
ويشغل النائب محمد أبو العينين عضوية الهيئة الاستشارية العليا بمجلس القادة الأمريكي العربي، ويعد المصري والإفريقي الوحيد الذي شغل هذا المنصب بالإنتخاب.

ويشارك أبو العينين متحدثا بشكل منتظم في المؤتمر السنوي العربي الأمريكي لمجلس القادة الأمريكى العربي وله جهود كبيرة في تطوير علاقات التعاون بين مصر من ناحية وإفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من ناحية أخرى، ويسعى دائما إلى بناء جسور متميزة في العلاقات العربية – الأمريكية. 

وخلال المؤتمرات السنوية لصانعي السياسات في المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية – العربية، لعب أبو العينين دورًا بارزًا في تسليط الضوء على إنجازات مصر غير المسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية  وما شهدته مصر من تنمية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

النائب محمد أبو العينين برلمان الاتحاد من أجل المتوسط مؤتمر القادة العرب والأمريكيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات... تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

شقيقة شيماء سعيد

أختي مضطرة تعمل كدا.. منشور مثير من شقيقة شيماء سعيد بسبب وفاة إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

الأهلي والإتحاد السكندري

تعديل موعد مباراة الأهلي والإتحاد السكندري لكرة السلة

محمد هاني

سبحان الله أرزاق.. نجم الزمالك السابق عن أداء محند هاني: أقل من العادي

محمد صلاح

محمد صلاح يكشف سر نجاحه في الملاعب الأوروبية

بالصور

زينة تتصدر الترند بسبب مسلسل ورد وشوكولاتة وإطلالاتها الجريئة

زينة تتصدر التريند بسبب مسلسل ورد وشوكولاتة وإطلالاتها الجريئة
زينة تتصدر التريند بسبب مسلسل ورد وشوكولاتة وإطلالاتها الجريئة
زينة تتصدر التريند بسبب مسلسل ورد وشوكولاتة وإطلالاتها الجريئة

بشكل خيالي.. تويوتا تكشف ملامح كورولا الجديدة 2026

تويوتا كورولا كونسبت 2026
تويوتا كورولا كونسبت 2026
تويوتا كورولا كونسبت 2026

منة حسين فهمي تتصدر الترند بعد حديث أحمد فهمي.. صور

منة حسين فهمي تتصدر التريند فجأة..حديث أحمد فهمي صور جريئة
منة حسين فهمي تتصدر التريند فجأة..حديث أحمد فهمي صور جريئة
منة حسين فهمي تتصدر التريند فجأة..حديث أحمد فهمي صور جريئة

لعشاق كيا.. تعرف على سعر سيراتو 2012 بسوق المستعمل ‏

كيا سيراتو‏ موديل ‏2012‏
كيا سيراتو‏ موديل ‏2012‏
كيا سيراتو‏ موديل ‏2012‏

فيديو

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد