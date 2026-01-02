قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن حالة الطقس غدًا
عاشت 100 عام ولم تتزوج.. قصة مسنة تعلم القرآن الكريم رغم فقد بصرها
ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الأهلي على النصر
الدفاع الإماراتية: استكمال عودة جميع عناصر القوات المسلحة من اليمن
غيبوبة سكر تقتل سيدة بالمنوفية في غياب زوجها وحضور رضيعها
تعطل المحافظ الإلكترونية.. تنظيم الاتصالات يُعلن احتمالية تأثر بعض خدماته غدًا
أشاد بها ترامب.. مصطفى بكري: الشرطة المصرية تظل دوما خط الدفاع الأول داخليا
تحذير رسمي من مدافئ "الشموسة" بالأردن بعد تسجيل حالات وفاة واختناق في تسرب الغاز
السياحة والآثار تكشف حقيقة فيديو تنظيف وترميم سور مجرى العيون
الصحة توجه رسالة تحذيرية لهذه الفئات بشأن المصحات
الأسطل: الدعوات الأمريكية لنزع سلاح المقاومة غطاء لاستنزاف طويل وخدمة لأجندة نتنياهو
استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء.. مقترح برلماني لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم|خاص
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ديني

وزارة الأوقاف تطلق التصفيات قبل النهائية لمسابقة دوري النجباء بين المديريات

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أحمد سعيد

أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق التصفيات قبل النهائية لمسابقة دوري النجباء بين المديريات، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة التاسعة صباحًا بمسجد النور بالعباسية، على أن تُختتم فعاليات هذه المرحلة يوم الثلاثاء الموافق 13 من يناير 2026م، بمشاركة نخبة متميزة من المتسابقين المتأهلين من مختلف مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية.

إطلاق التصفيات قبل النهائية لمسابقة دوري النجباء بين مديريات الأوقاف

وتشهد هذه المرحلة تنافسًا قويًا بين أفضل العناصر من الأئمة والدعاة، في أجواء يسودها الانضباط والجدية والتميز، وتحت إشراف لجنة علمية متخصصة تضم نخبة من العلماء والمحكمين، وذلك تمهيدًا لاختيار المتأهلين إلى التصفيات النهائية للمسابقة.

وتأتي مسابقة دوري النجباء في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف الهادفة إلى اكتشاف العناصر النابغة من الأئمة والدعاة، وتنمية قدراتهم العلمية والدعوية والأخلاقية، وترسيخ الفهم الصحيح للدين، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومستنير، قادر على أداء رسالته الدينية والوطنية على الوجه الأمثل.

ومن المقرر أن تقام التصفيات بين المديريات على النحو التالي:

مديريات الأوقاف الأوقاف إطلاق التصفيات قبل النهائية لمسابقة دوري النجباء بين مديريات الأوقاف التصفيات قبل النهائية لمسابقة دوري النجباء دوري النجباء مسابقة دوري النجباء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

إنستاباي

هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة

محمد القلاجي

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

كأس أمم أفريقيا

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

مجمع محاكم المحلة

إحالة محفظ للقرآن بتهمه التعدي على صغيرة وهتك عرضها إلى المحاكمة بالمحلة

ايمان العاصي

صعب جدا.. أيمان العاصي تعلن إصابتها بفيروس جديد

القوات في حضرموت

محافظ حضرموت يعلن السيطرة على معسكر الخشعة أكبر قاعدة عسكرية في المحافظة

ألعاب نارية - أرشيفي

نقابة شرطة برلين تدعو إلى حظر الألعاب النارية على السكان

صورة تعبيرية

أسعار النفط ترتفع مع بداية 2026 وسط ترقب اجتماع أوبك+

تحذير رسمي من مدافئ "الشموسة" بالأردن بعد تسجيل حالات وفاة واختناق في تسرب الغاز

تتألم في رقبتك وتتساءل هل وسادتي السبب؟ إليك ما يجب شراؤه

إجراء 40 عملية في 30 ساعة بمستشفى الزقازيق العام .. صور

مياه الشرقية توقع شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ وصلات للأسر الأولى بالرعاية.. صور

سيدة تزعم ان ترامب والدها

ترامب هو والدي.. سيدة تركية تشعل الجدل على مستوى العالم

ايمان عبد اللطيف

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

إمام مسجد الزمالك

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

نجوم الزمن الجميل ورأس السنة

الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

