وزارة الأوقاف تطلق التصفيات قبل النهائية لمسابقة دوري النجباء بين المديريات

أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق التصفيات قبل النهائية لمسابقة دوري النجباء بين المديريات، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، في تمام الساعة التاسعة صباحًا بمسجد النور بالعباسية، على أن تُختتم فعاليات هذه المرحلة يوم الثلاثاء الموافق 13 من يناير 2026م، بمشاركة نخبة متميزة من المتسابقين المتأهلين من مختلف مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية.

إطلاق التصفيات قبل النهائية لمسابقة دوري النجباء بين مديريات الأوقاف

وتشهد هذه المرحلة تنافسًا قويًا بين أفضل العناصر من الأئمة والدعاة، في أجواء يسودها الانضباط والجدية والتميز، وتحت إشراف لجنة علمية متخصصة تضم نخبة من العلماء والمحكمين، وذلك تمهيدًا لاختيار المتأهلين إلى التصفيات النهائية للمسابقة.

وتأتي مسابقة دوري النجباء في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف الهادفة إلى اكتشاف العناصر النابغة من الأئمة والدعاة، وتنمية قدراتهم العلمية والدعوية والأخلاقية، وترسيخ الفهم الصحيح للدين، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومستنير، قادر على أداء رسالته الدينية والوطنية على الوجه الأمثل.

ومن المقرر أن تقام التصفيات بين المديريات على النحو التالي: