بحضور قيادات الأوقاف.. افتتاح مسجدين بعد إحلالهما وتجديدهما بكفر الشيخ

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح مسجدين بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، وهما مسجد مقاوي الشوكي بعزبة مقاوي الشوكي بمركز كفرالشيخ، ومسجد قرية ميت الديبة بمركز قلين، وسط سعادة غامرة من المصلين بما يشهدونه من بناء وإعمار وإحلال وتجديد لمساجد المحافظة، تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف».

جاءت خطبة الجمعة تحت عنوان «قيمة الوقت في حياة الإنسان» بهدف التوعية بقيمة الوقت، وأهمية حسن استغلاله في حياة الإنسان، وذلك بحضور الدكتور رمضان عبدالسميع مدير المديرية، والدكتور عبدالقادر سليم مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الصردي مدير إدارة كفر الشيخ شرق، والشيخ سعد الزيات مدير إدارة قلين.

أكد وكيل الوزارة أن جميع المساجد قد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار، وأن تظل قبلة المساجد والمآذن، وأن يحفظ الله الوطن قيادةً وشعبًا.