محمد صلاح: لما حد كان يتريق على لبسي ويقول فلاح كنت بدخل الحمام أعيط
مقـ.تل طفل وفتاة جراء حادث إطلاق نار في الولايات المتحدة
أحب مصر ولن أغادرها أبدا.. فتاة أمريكية تحكي تجربتها مع الرعاية الصحية
رابط منصة مصر العقارية لحجز شقق الإسكان الفاخر 2025 وإجراءات التقديم
بيراميدز في القائمة النهائية لحصد لقب أفضل نادِ في إفريقيا
الهباش: إسرائيل تسعى لإفراغ فلسطين من سكانها.. والشعب متمسك بأرضه بدعم عربي
حماس: الولايات المتحدة تعمل على إرضاء بعض الأطراف بصياغات غير ملزمة بشأن غزة
عفت نصار: محمد صبري كان مؤثر ولاعبا كبيرا في تاريخ الزمالك
عفت نصار: الأهلى يبيع زيزو في هذه الحالة
أحمد موسى: المنطقة الاقتصادية تستهدف جذب نحو 300 شركة جديدة
ابدأ مشروعك بلا قيود.. ترخيص مؤقت لمدة عام لأصحاب المشروعات الصغيرة | الشروط
ما مقدار النفقة الزوجية؟.. أمين الإفتاء: الإسلام وضع 3 معايير لتحديد قيمتها
برلمان

أبو العينين: برامج الجبهة الوطنية تنطلق من القرية والنجع في كل محافظات مصر

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

أكد محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن اليوم يمثل محطة فارقة في تاريخ الحزب، الذي تمكن خلال فترة وجيزة من ترسيخ وجوده وإثبات قدرته على قيادة مشهد سياسي مختلف يعبر عن طموحات المصريين.

وقال أبو العينين ، خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري للحزب بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي: "اليوم يوم مجهود يُسجل بحروف بارزة في تاريخ حزب الجبهة الوطنية.. حزب وُلد عملاقًا برجاله وقدراته، وُلد ليقول كلمته: مصر للجميع."

وأضاف أن الحزب منذ يومه الأول قدم نفسه للشعب بكوادر محترمة وقامات وطنية تستحق التحية، مشيرًا إلى أن القواعد الحزبية لعبت دورًا محوريًا في التساؤل الدائم: "أين نحن اليوم؟ وما المطلوب من الحزب؟ وكيف نُقدمه بثوب جديد يليق بمصر وبالقائد العظيم عبد الفتاح السيسي؟".

وأكد أبو العينين، أن مصر اليوم تتقدم بثبات بقيادة وطنية حكيمة، قائلاً: "أنا أريد مصر الحديثة والعظيمة.. هذه هي مصر اليوم، دولة لها سياستها ومنطقها ومكانتها التي تليق بشعبها وقائدها."

وشدد نائب رئيس الحزب على أن التحدي الأكبر أمام الجبهة الوطنية هو كيفية تقديم الجديد والحديث من خلال برامج تبدأ من القرية والنجع وتمتد إلى كل محافظات مصر، مضيفًا أن اختيار المواطنين لمرشحي الحزب يمثل تشريفًا ورسالة يفاخر بها الجميع.

وتابع أبو العينين: "تعلمون حجم التحديات التي تواجه مصر، وكم من الانتصارات التي حققتها الإرادة الوطنية.. نحن أصحاب عهود، وعهدنا للأمة أننا سنكون على قدر المسؤولية."

واختتم كلمته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد أداءً مختلفًا داخل البرلمان، قائلاً: "سترون تحت قبة المجلس نشاطًا غير مسبوق.. سترون نهضة حديثة وغدًا مشرقًا. نحن صفًا واحدًا نبني لصالح مصر وشعبها."

