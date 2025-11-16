محمد أبو العينين: الجبهة الوطنية وُلدت عملاقة.. ونعاهد الشعب بنهضة حديثة ونشاط غير مسبوق بالبرلمان

قال محمد أبو العينين، نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، إن اليوم يمثل محطة فارقة في تاريخ الحزب، الذي تمكن خلال فترة وجيزة من ترسيخ وجوده وإثبات قدرته على قيادة مشهد سياسي مختلف يعبر عن طموحات المصريين.

وأوضح أبو العينين خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري للحزب بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي: "اليوم يوم مجهود يُسجل بحروف بارزة في تاريخ حزب الجبهة الوطنية.. حزب وُلد عملاقًا برجاله وقدراته.. وُلد ليقول كلمته: مصر للجميع".

وأضاف أن الحزب منذ يومه الأول قدم نفسه للشعب بكوادر محترمة وقامات وطنية تستحق التحية، مشيرًا إلى أن القواعد الحزبية لعبت دورًا محوريًا في التساؤل الدائم: "أين نحن اليوم؟، وما المطلوب من الحزب؟، وكيف نُقدمه بثوب جديد يليق بمصر وبالقائد العظيم عبد الفتاح السيسي؟".

وأكد أبو العينين بثقة، أن مصر اليوم تتقدم بثبات بقيادة وطنية حكيمة، قائلاً: “أنا أريد مصر الحديثة والعظيمة.. هذه هي مصر اليوم، دولة لها سياستها ومنطقها ومكانتها التي تليق بشعبها وقائدها”.

وشدد نائب رئيس الحزب على أن التحدي الأكبر أمام الجبهة الوطنية هو كيفية تقديم الجديد والحديث من خلال برامج تبدأ من القرية والنجع وتمتد إلى كل محافظات مصر، مضيفًا أن اختيار المواطنين لمرشحي الحزب يمثل تشريفًا ورسالة يفاخر بها الجميع.

وتابع أبو العينين: “تعلمون حجم التحديات التي تواجه مصر، وكم من الانتصارات التي حققتها الإرادة الوطنية.. نحن أصحاب عهود، وعهدنا للأمة أننا سنكون على قدر المسؤولية”.

واختتم كلمته بالتأكيد أن المرحلة المقبلة ستشهد أداءً مختلفًا داخل البرلمان، قائلاً: “سترون تحت قبة المجلس نشاطًا غير مسبوق.. سترون نهضة حديثة وغدًا مشرقًا، نحن صفًا واحدًا نبني لصالح مصر وشعبها”.