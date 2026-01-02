قرب استحقاق شهادات الـ 27% .. رئيس اتحاد بنوك مصر يكشف الحل المثالي

كشف الدكتور محمد الاتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الاهلي، عن أنه من الطبيعي أن تنخفض الفائدة مع تراجع التضخم في مصر.

هناك أكثر من اختيار أمام أصحاب الشهادات التي انتهت

واضاف الدكتور محمد الاتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الاهلي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن هناك أكثر من اختيار أمام أصحاب الشهادات التي انتهت، متابعا أن الفائدة الثلاث سنوات موجودة ولكن الفائدة فيها انخفضت.

وتابع الدكتور محمد الاتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الاهلي، أن مقارنة الفائدة بالسابق اليوم أصبحت مختلفة، مشيرا إلى أن البنك الأهلى لن يطرح شهادات لمدة سنة مرة أخرى، مستدركاً أن البنك الأهلى لديه شهادات لمدة 3 سنوات بفائدة 17%، وتقدم بعائد شهرى.

وأشار الدكتور محمد الاتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الاهلي، إلى أن هناك صناديق في البنوك تعطي مميزات جيدة والحصول عليها على حسب رغبة العميل.

وتوقع الدكتور محمد الاتربي رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الاهلي، أن يكون سعر الدولار في مصر مغري خلال الفترة المقبلة.