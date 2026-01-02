قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليمن.. محافظ حضرموت يطالب اللواء السادس والشرطة العسكرية بإخلاء مطار الريان
سامو زين: دور الرجل يتحب من المرأة.. وياسمين عز: الله
شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمقبلين على الزواج .. فيديو
تدفيك وتخليك تستمتع .. أفضل 10 مشروبات شتوية لذيذة ومميزة لأحلى الأوقات
مفتي الجمهورية يشيد بأداء القلاجى وأحمد علي في دولة التلاوة
المصل واللقاح: شتاء 2026 سيكون عنيفا من حيث الإصابة بالأمراض التنفسية
الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن حالة الطقس غدًا
عاشت 100 عام ولم تتزوج.. قصة مسنة تعلم القرآن الكريم رغم فقد بصرها
ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الأهلي على النصر
الدفاع الإماراتية: استكمال عودة جميع عناصر القوات المسلحة من اليمن
غيبوبة سكر تقتل سيدة بالمنوفية في غياب زوجها وحضور رضيعها
تعطل المحافظ الإلكترونية.. تنظيم الاتصالات يُعلن احتمالية تأثر بعض خدماته غدًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر عبدالمنعم يعلن توقف نوستالجيا ٩٠/٨٠ وعودتها خلال إجازة نصف العام

تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم
تقى الجيزاوي

أعلن الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية عن توقف عرض الدراما الغنائية الإستعراضية نوستالجيا ٩٠/٨٠ وذلك بسبب إنشغال الجمهور بإمتحانات نصف العام التي تجرى حاليا.

وقرر "عبدالمنعم" عودة الدراما الغنائية الإستعراضية نوستالجيا ٩٠/٨٠ مرة أخرى خلال إجازة نصف العام واستكمال الموسم الشتوي الخاص بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية.

برنامج الموسم الشتوي الخاص بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية تم إعتماده من الفنان هشام عطوة رئيس قطاع المسرح وتحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو في إطار التأكيد على الهوية المصرية الفنية وإحياءا للتراث المصري وتقديم الوجبات الفنية المعاصرة.

وبدأ الموسم الشتوي في نوفمبر الماضي بمجموعة من فقرات فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية تحت قيادة الفنانة إيناس عبدالعزيز مديرة الفرقة.

وكان الفنان تامر عبدالمنعم بمديري الفرق المشاركين في الموسم الشتوي وهم مديرة فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية الفنانة إيناس عبدالعزيز، مدير الفرقة القومية للفنون الشعبية الفنان محمد فرماوي، الفنانة لبنى الشيخ مديرة فرقة الالآت الشعبية ومحمد عمر مدير مسرح البالون.

وقرر الفنان تامر عبدالمنعم أن يوم الخميس من كل أسبوع مخصص لفقرات إستعراضية للفرقة القومية للفنون الشعبية.

بينما تقدم فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية فقراتها يوم الثلاثاء بينما يعرض مسرح البالون مسرحية الأطفال عيد سعيد جدا صباح كل أثنين بطولة النجوم رضا إدريس وحسن عبدالفتاح وإخراج محمد مصطفى.

وتختتم فاعليات الأسبوع بعرض الدراما الغنائية الإستعراضية نوستالجيا ٩٠/٨٠ وذلك يوم الجمعة من كل أسبوع وهي بطولة الفنان تامر عبدالمنعم ومجموعة من الوجوه الشابة.

نوستالجيا ٩٠/٨٠ إستعراضات فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية وفرقة بورسعيد للفنون الشعبية، إعداد موسيقي محمد مصطفى، إضاءة عز حلمي، ماكياج إسلام عباس رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم.

تامر عبدالمنعم البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية الدراما الغنائية الإستعراضية نوستالجيا ٩٠٨٠

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

إنستاباي

هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة

كأس أمم أفريقيا

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

مجمع محاكم المحلة

إحالة محفظ للقرآن بتهمه التعدي على صغيرة وهتك عرضها إلى المحاكمة بالمحلة

ايمان العاصي

صعب جدا.. أيمان العاصي تعلن إصابتها بفيروس جديد

مرتبات شهر يناير 2026

تبكير الصرف.. جدول مواعيد مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالقطاع الخاص والحكومة

ترشيحاتنا

فريق مودرن سبورت دبي

سباعية نارية تقود مودرن سبورت دبي لصدارة مستحقة

مدرب منتخب مالي لكرة القدم

مالي وتونس في اختبار صعب.. سانتفيت: المباراة تحدٍ كبير والمنتخب التونسي مرشح للقب

بوركينا فاسو

وفاة نجل نجم منتخب بوركينا فاسو قبل مواجهة كوت ديفوار بأمم أفريقيا

بالصور

تحذير رسمي من مدافئ "الشموسة" بالأردن بعد تسجيل حالات وفاة واختناق في تسرب الغاز

أسباب خطورة مدافئ «الشموسة»
أسباب خطورة مدافئ «الشموسة»
أسباب خطورة مدافئ «الشموسة»

تتألم في رقبتك وتتساءل هل وسادتي السبب؟ إليك ما يجب شراؤه

كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟
كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟
كيف تؤثر الوسادة على صحة الرقبة؟

إجراء 40 عملية في 30 ساعة بمستشفى الزقازيق العام .. صور

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

مياه الشرقية توقع شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ وصلات للأسر الأولى بالرعاية.. صور

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

وفاة العروس في الفرست لوك

عروس تسقط مغشي عليها في الفرست لوك .. ما القصة؟

سيدة تزعم ان ترامب والدها

ترامب هو والدي.. سيدة تركية تشعل الجدل على مستوى العالم

ايمان عبد اللطيف

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

إمام مسجد الزمالك

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد