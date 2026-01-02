تامر عبدالمنعم يعلن توقف نوستالجيا ٩٠/٨٠ وعودتها خلال إجازة نصف العام

أعلن الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية عن توقف عرض الدراما الغنائية الإستعراضية نوستالجيا ٩٠/٨٠ وذلك بسبب إنشغال الجمهور بإمتحانات نصف العام التي تجرى حاليا.

وقرر "عبدالمنعم" عودة الدراما الغنائية الإستعراضية نوستالجيا ٩٠/٨٠ مرة أخرى خلال إجازة نصف العام واستكمال الموسم الشتوي الخاص بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية.

برنامج الموسم الشتوي الخاص بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية تم إعتماده من الفنان هشام عطوة رئيس قطاع المسرح وتحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو في إطار التأكيد على الهوية المصرية الفنية وإحياءا للتراث المصري وتقديم الوجبات الفنية المعاصرة.

وبدأ الموسم الشتوي في نوفمبر الماضي بمجموعة من فقرات فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية تحت قيادة الفنانة إيناس عبدالعزيز مديرة الفرقة.

وكان الفنان تامر عبدالمنعم بمديري الفرق المشاركين في الموسم الشتوي وهم مديرة فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية الفنانة إيناس عبدالعزيز، مدير الفرقة القومية للفنون الشعبية الفنان محمد فرماوي، الفنانة لبنى الشيخ مديرة فرقة الالآت الشعبية ومحمد عمر مدير مسرح البالون.

وقرر الفنان تامر عبدالمنعم أن يوم الخميس من كل أسبوع مخصص لفقرات إستعراضية للفرقة القومية للفنون الشعبية.

بينما تقدم فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية فقراتها يوم الثلاثاء بينما يعرض مسرح البالون مسرحية الأطفال عيد سعيد جدا صباح كل أثنين بطولة النجوم رضا إدريس وحسن عبدالفتاح وإخراج محمد مصطفى.

وتختتم فاعليات الأسبوع بعرض الدراما الغنائية الإستعراضية نوستالجيا ٩٠/٨٠ وذلك يوم الجمعة من كل أسبوع وهي بطولة الفنان تامر عبدالمنعم ومجموعة من الوجوه الشابة.

نوستالجيا ٩٠/٨٠ إستعراضات فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية وفرقة بورسعيد للفنون الشعبية، إعداد موسيقي محمد مصطفى، إضاءة عز حلمي، ماكياج إسلام عباس رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم.