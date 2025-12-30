تامر عبد المنعم: لازم كل قصر من قصور الثقافة يكون فيه فنان

قال الفنان تامر عبد المنعم، إنّ إدارة قصور الثقافة يجب أن تكون تحت إشراف فنانين قادرين على نقل الخبرات الفنية للجمهور وإسعاده، موضحاً: "قصور الثقافة، قصور تدي كلمتين… لابد كل واحد في القصور الرئيسية أن يكون فيها فنان".

وأضاف عبد المنعم، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة "النهار"، أنه يسعى من خلال أعماله في قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية إلى تقديم فن متنوع يدمج بين الترفيه الشعبي والمستوى العالمي.

وواصل: "أنا نفسي أعمل مولان روج… أريد أن أقدّم للجمهور تجربة مشابهة لما رأيته في لندن، باستخدام الفنانين المحليين وتوظيف إمكانياتهم".

وتابع، أنّ الهدف الأساسي من ذلك هو رفع هرمون السعادة لدى المواطن المصري، مؤكدًا أن الثقافة ليست مجرد كتب أو أمن قومي، بل مزيج من المسرح والموسيقى والفن الشعبي، مما يعكس هوية المجتمع ويحقق متعة الحضور، كما أكد على ضرورة متابعة نظافة وقوة الإدارة الفنية للمواقع الثقافية لضمان نجاح البرامج والأنشطة.