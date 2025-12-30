قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو شقة لـ"صدى البلد " : أعلنت ترشحي لرئاسة حزب الوفد لهذه الأسباب
بشرى لأهالي الإسكندرية تخفف الزحام وتخدم الركاب
هتشتريها بكام بكرة؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق
شبين القناطر والشيخ منصور| بشرى لمستخدمي مترو الخط الأول.. امتداد وتطوير ومحطة جديدة قريبا
ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى
الرئيس الصومالي: إسرائيل تسعى لتهجير الفلسطينيين إلينا والسيطرة على ممرات مائية إستراتيجية
أجمل رسائل التهنئة بالعام الجديد 2026
عودة ليلى غفران للغناء
الفكة تثير أزمة في شباك المترو | وأحمد موسى : نزوّد التذكرة لـ10 جنيه
حفرة تحت الخزنة | اقتحام بنك في ألمانيا وسرقة 30 مليون يورو
ناسا تكشف موعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض .. متى يحدث ذلك؟
كأس أمم إفريقيا.. مواجهات دور الـ 16 القادمة حتى الآن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تامر عبد المنعم: تعرضت لحروب كثيرة في الوسط الفني بسبب مواقفي السياسية

تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم
قال الفنان تامر عبد المنعم، إنّ مسيرته الفنية تأثرت بعدة عوامل، من بينها الأوضاع السياسية والبرامج الإعلامية التي شارك فيها، موضحًا أنه كان يقدم خطابًا لم يكن محل قبول في تلك المرحلة، لكنه كان مقتنعًا به وظل ثابتًا على موقفه، معتبرًا ذلك إرثًا يتركه لأبنائه.

وأضاف عبد المنعم، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة "النهار"، أنّ الوسط الفني تحكمه الشللية، خاصة بعد تراجع أدوار الجيل الكبير، مشيرًا إلى أنه حرص على خلق فرص لنفسه دون أن يطلب العمل من أحد، مؤكدًا أنه لم يتوجه يومًا إلى المنتج تامر مرسي طالبًا دورًا، التزامًا بمبدأ شخصي تعلمه من والده يقوم على عدم الطلب.

وتابع، أنه تعرض لحروب قاسية بسبب موقفه السياسي الواضح، وأنه واجه هجومًا من تيارات مختلفة تجيد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرًا نفسه في تلك الفترة هدفًا سهلًا.

وأشار إلى أنه مع مرور الوقت وتغير الظروف، أصبح يواجه اعتذارات مباشرة من أشخاص كانوا يهاجمونه سابقًا، مؤكدًا أنه تعرض لإساءات كثيرة، لكنه لا يلتفت إليها ولا يسعى لملاحقة أصحابها قانونيًا.

وقال الفنان تامر عبد المنعم، إنّه لم ينقطع عن كتابة السيناريو بشكل كامل، موضحًا أن ابتعاده عنها لسنوات جاء نتيجة انشغاله بالتمثيل والإذاعة وعدد من المجالات الأخرى.

وأشار إلى أنه عاد إلى الكتابة في عام 2010 من خلال مسلسل «أغلى من حياتي» بطولة الفنان محمد فؤاد وإنتاج تامر مرسي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا في وقت عرضه.

وأضاف عبد المنعم، أنه بعد ذلك قدم مسلسل «مرافعة» الذي تناول من وجهة نظره الفنية قصة محسن السكري، ثم مسلسل «الضاهر» الذي واجه عددًا من المشكلات.

وأشار إلى أنه كتب قبل ذلك فيلم «المشخصاتي 2»، ثم قدّم عملًا آخر بعنوان «الشنطة» بطولة بيومي فؤاد، والذي عُرض على منصات خارجية.

وشدد الفنان تامر عبد المنعم على أن تركيزه لم يكن منصبًا بالكامل على كتابة السيناريو، إلا أن لديه رصيدًا واضحًا ومتنوعًا في هذا المجال، مؤكدًا أن تنقله بين السينما والتمثيل والبرامج كان سببًا رئيسيًا في عدم استمراره المتواصل في الكتابة الدرامية.

بفاعلية وأمان.. وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين

بخطوات سهلة.. طريقة عمل الكشك المصري بطعم زمان

علامة غير متوقعة تكشف إصابة طفلك بالتوحد وفرط الحركة.. طريقة المشي

ليست كما يُشاع .. هل تناول البيض يرفع الكوليسترول؟ وأفضل طرق طهيه

