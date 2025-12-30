كلمتين بس | تامر عبد المنعم يكشف معلومة مثيرة تخص عادل إمام

حل الفنان تامر عبد المنعم ضيفا على الإعلامي خالد ابو بكر في برنامج " آخر النهار "المذاع على قناة " النهار ".

وقال تامر عبد المنعم :" في بداية مشواري الفني اشتغلت مسرح مع الفنان عادل إمام في مسرحية الزعيم وعادل إمام قالي في واحد مات من فريق العرض تعالى البس بدلته واطلع مكانه ".

وأكمل تامر عبد المنعم :" انا كنت في غاية السعادة بالعمل مع الفنان عادل إمام ودوري في مسرحية الزعيم كان صغير وكنت بقول كلمتين بس ".

وتابع تامر عبد المنعم :" في مرة قلت للزعيم عادل إمام أنا عندي فيلم لحضرتك وقلت له الفكرة تدور حول أعمى ينقذ رئيس جمهورية من محاولة اغتيال وتحولت الفكرة إلى طيار وأصبح اعمى وخرجت فكرة فيلم امير الظلام ".

وأكمل تامر عبد المنعم :" اتعينت في وزارة الثقافة عقب تأليف سيناريو فيلم امير الظلام واشتغلت مع الوزير فاروق حسني وحمايا كان المحامي الكبير فريد الديب".

