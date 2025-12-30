بعد تصدر فرح كروان الترند.. تامر عبد المنعم: أشك أن ما شاهدناه أمرا عفويا

أثار الفنان تامر عبد المنعم الجدل بمنشور بعد تصدر فرح كروان مشاكل منصات السوشيال ميديا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وكتب تامر عبد المنعم: شاهدت مثلكم فرح على الهواء من خلال اللايفات وأشك أن ما شاهدناه أمرا عفويا أو أحداث غير مقصودة وما يؤلمني أن هؤلاء الزومبي استطاعوا وببراعة السيطرة على الشارع المصري يا خسارة.

وتصدر فرح كروان مشاكل، منصات السوشيال ميديا بعد انتشار مقاطع فيديو من الفرح تبث ما حدث ليلاً حيث شهد قاعة الحفل تكدساً شديداً وحضور هائل غير متوقع من الجماهير لـ فرح كروان مشاكل.

ولم تستطع الجاردات التي طلبها كروان مشاكل وقف الفوضى التي عمت الفرح، حتى وصل الأمر إلى ضرب بالكراسي داخل القاعة .

وحضر بعض مشاهير التيك توك فرح كروان مشاكل ، لكن الأمر انتهى بتزاحم وصل للتحرش والاعتداءات، وكذلك هناك اتهامات بالسرقة خلال الفرح وسط الزحام .

وسقط العريس والعروس على الأرض وسط الناس حيث حاولا الخروج من القاعة بأعجوبة .