تحرش وتدافع.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على 16 شخصا فى فرح كروان مشاكل

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعى تضمنت تدافع عدد من المواطنين أمام إحدى قاعات الأفراح بالقليوبية أثناء مشاركتهم بحفل زفاف أحد صناع المحتوى “كروان مشاكل” والزعم باشتعال النيران بسيارته.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 29 الجارى وأثناء إقامة صانع محتوى، له معلومات جنائية، حفل زفافه بإحدى قاعات الأفراح بالقليوبية، قام عدد من المواطنين بالتجمع لالتقاط الصور معه بالقاعة، ما أدى إلى تدافعهم، ونتج عن ذلك حدوث بعض التلفيات بها.

تم ضبط 12 شخصا من القائمين على إحداث التلفيات والتحرش بالفتيات، وتم صرف المتواجدين بالقاعة دون حدوث ما يخل بالأمن.

كما تبين أن قاعة الأفراح المشار إليها "كائنة بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة" تُدار بدون ترخيص، وتم ضبط مالكيها وهم 4 أشخاص.

وتبين أن السيارة المشتعلة ملك شقيق صانع المحتوى، له معلومات جنائية.

تم ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه أثناء استقلاله سيارته صحبة أحد أصدقائه، قام الأخير بإشعال قطعة ألعاب نارية داخل السيارة، ما أدى إلى تطاير الشرز منها واشتعالها.

تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.