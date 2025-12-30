تامر عبد المنعم: لما بزور السيرك لمتابعة سير العمل بحط في ضهري طبنجة مرخصة لإني خايف من الأسد

حل الفنان تامر عبد المنعم ضيفا على الإعلامي خالد ابو بكر في برنامج " آخر النهار "المذاع على قناة " النهار ".

وقال تامر عبد المنعم :" وزير الثقافة ترك لي مطلق الحرية لفعل ما أشاء في البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية لإحداث التطوير االلازم".



وأكمل تامر عبد المنعم :" السيرك جزء من قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية .. وأنا بخاف من الأسد ولما بزور السيرك لمتابعة سير العمل بحط في ضهري طبنجة مرخصة لإني خايف من الأسد والنمر



وتابع تامر عبد المنعم :" أنا كنت عايز اطور البيت الفني للفنون الشعبيةوالاستعراضية لكن مكنش فيه فلوس وميزانية تسمح بفعل ذلك ".





وأكمل تامر عبد المنعم :" قررت أكلم صحابي من الفنانين والمطربين لتنظيم حفلات فنية وموسيقية في مختلف أنحاء الجمهورية".