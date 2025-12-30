تامر عبد المنعم: الوسط الفني شللية.. وأنا مش بطلب من حد يشغلني

حل الفنان تامر عبد المنعم ضيفا على الإعلامي خالد ابو بكر في برنامج " آخر النهار "المذاع على قناة " النهار ".

وقال تامر عبد المنعم :" أنا مركزتش في كتابة السيناريو والدنيا خادتني عن السيناريو وتقديم البرامج التليفزيونية أبعدني فترات طويلة عن السيناريو والفن ".



وأكمل تامر عبد المنعم :" الوسط الفني شلالية وأنا خلقت لنفسي فرص داخل الوسط وأنا مش بطلب من حد يشغلني ".



وتابع تامر عبد المنعم :" تمت محاربتني كثيرا في مشواري الفني نتيجة مواقفي السياسية "، مضيفا:" أصبحت وكيل وزارة في وزارة الثقافة ولي دور تجاه بلدي ".





وأكمل تامر عبد المنعم :" وأنا ماشي في الشارع دلوقتي تقدم لي الاعتذار بعد قيامهم بمهاجمتي كثيرا في فترات سابقة ".



