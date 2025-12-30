قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو شقة لـ"صدى البلد " : أعلنت ترشحي لرئاسة حزب الوفد لهذه الأسباب
بشرى لأهالي الإسكندرية تخفف الزحام وتخدم الركاب
هتشتريها بكام بكرة؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق
شبين القناطر والشيخ منصور| بشرى لمستخدمي مترو الخط الأول.. امتداد وتطوير ومحطة جديدة قريبا
ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى
الرئيس الصومالي: إسرائيل تسعى لتهجير الفلسطينيين إلينا والسيطرة على ممرات مائية إستراتيجية
أجمل رسائل التهنئة بالعام الجديد 2026
عودة ليلى غفران للغناء
الفكة تثير أزمة في شباك المترو | وأحمد موسى : نزوّد التذكرة لـ10 جنيه
حفرة تحت الخزنة | اقتحام بنك في ألمانيا وسرقة 30 مليون يورو
ناسا تكشف موعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض .. متى يحدث ذلك؟
كأس أمم إفريقيا.. مواجهات دور الـ 16 القادمة حتى الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تامر عبد المنعم: والدي منحني حرية الاعتماد على نفسي في معهد السينما

تامر عبد المنعم
تامر عبد المنعم
هاني حسين

تحدث الفنان تامر عبد المنعم، عن تجربته التعليمية المبكرة، موضحًا أنه كان يهدف للالتحاق بالجامعة الأمريكية واجتياز اختبار "Michigan Test" الذي كان شرطًا للقبول. 


وأضاف عبد المنعم، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة "النهار"، أنه كان خريج مدارس لغات، ما أهله لاجتياز الاختبار، لكنه كان يفضل التوجه نحو معهد السينما لتحقيق شغفه بالكتابة السينمائية.

وصف عبد المنعم تجربته في يوم الامتحان بأنه كان موقفًا طريفًا، حيث كان ضمن دفعة تضم أبناء شخصيات معروفة في الوسط الفني والأدبي مثل خالد ابن الدكتور سمير سرحان وشادي ابن الكاتب لينين الرملي، مشيرًا إلى أن الدفعة لم تحظَ بتوصية خاصة لأحد الطلاب، ما جعل المنافسة محتدمة بين الجميع.


وأوضح الفنان أنه نجح في اختبار السيناريو واحتل المرتبة الأولى، ما لفت انتباه الدكتور فوزي فهمي، الذي أبدى إعجابه بموهبته وأبلغ والده بذلك. 


وقال عبد المنعم إن هذا الاعتراف المبكر بموهبته كان نقطة تحول في مساره الفني، رغم شعوره بالخوف والرهبة من شخصية والده الصارمة.


وذكر، أنه خلال تدريبه العملي في المعهد العالي للسينما تعرض لقصة غريبة مستوحاة من خبر جريمة، حيث استخدمها كتمرين عملي لفهم تفاصيل التحقيق وحل الألغاز، مؤكدًا أن هذه التجارب العملية شكلت قاعدة قوية لمهاراته في الكتابة السينمائية، مشيرًا، إلى أنه التحق بقسم السيناريو تحت إشراف وحيد حامد، الذي كان أستاذ الورشة الخاصة بالدفعة.

وقال الفنان تامر عبد المنعم، إنّ والده منحه المساحة الكاملة ليكمل مسيرته في معهد السينما دون تدخل مباشر، موضحًا أن الكاتب الكبير وحيد حامد تحدث مع والده وأقنعه بتركه يعتمد على نفسه ويشق طريقه المهني بثقة.

وأضاف عبد المنعم، :" كنت ضمن دفعة صغيرة بقسم السيناريو ضمت 5 طلاب فقط، بينهم 4 فتيات.

وأشار، إلى أن الدراسة كانت تتم في فندق المريديان على كورنيش النيل تحت إشراف الكاتب الكبير وحيد حامد، ما أسهم في بناء علاقة مهنية وإنسانية قوية بينهم.

وتابع، أنّ هذه المرحلة شكّلت الأساس الحقيقي لمسيرته، حيث تعلم الالتزام والانضباط والاعتماد على الموهبة والعمل الجاد، بعيدًا عن أي اعتبارات عائلية أو مجاملات.

تامر عبد المنعم اخبار التوك شو مصر الفن التمثيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطُل منصة امتحان البرمجة

تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين

وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي

بعد قرار وزيرة التضامن.. موعد صرف معاشات يناير 2026

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

مفيدة شيحة

ننشر الغسيل| مفيدة شيحة تفتح النار على عمرو أديب بعد انفصاله عن لميس الحديدي

محمد الاتربى

أسعار شهادات البنك الأهلى بعد التعديل

الخميس القادم اجازة

هل الخميس المقبل إجازة؟

رمضان صبحي

خاص| أول رد من بيراميدز على الحكم الصادر بحبس رمضان صبحي

الإمارات

أول تعليق من الإمارات على قصف سفينتين محملتين بالأسلحة في ميناء المكلا

ترشيحاتنا

الاتحاد السعودي لكرة القدم

الاتحاد السعودي لكرة القدم يرد على تصريحات الرجوب الفلسطيني

الجزيرة

الجزيرة 2 يختتم العام باستضافة البطولة التنشيطية كابيتانو مصر وFc للألعاب الإلكترونية

وزارة الرياضة

وزارة الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مبادرة «رد الجميل» لتكريم أصحاب المعاشات

بالصور

بفاعلية وأمان.. وصفات طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين

وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء
وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء
وصفات طبيعية تساعد على تقليل الهالات السوداء

بخطوات سهلة.. طريقة عمل الكشك المصري بطعم زمان

طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري
طريقة عمل الكشك المصري

علامة غير متوقعة تكشف إصابة طفلك بالتوحد وفرط الحركة.. طريقة المشي

ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟
ما علاقة وضعية الجسم عند الأطفال بالتوحد؟

ليست كما يُشاع .. هل تناول البيض يرفع الكوليسترول؟ وأفضل طرق طهيه

هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟
هل البيض ضار فعلًا بالصحة؟

فيديو

الواقعة

ضرب الجِدّ الكبير بالشلّوت قدام رجالة العِيلة | تفاصيل مأساة الواسطى

توقعات نجوم الفن في 2026

الهضبة يعيش قصة حب وشيرين تعود للصدارة .. توقعات نجوم الفن في 2026

بدرية طلبة

بدرية طلبة تتصدر الترند بعد اتهامها بقـ.ـتل زوجها

هدى رمزي

أنا محتشمة مش محجبة ومش مقتنعة بفن اليوم.. هدى رمزي تحسم شائعات قديمة بتصريحات واضحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد