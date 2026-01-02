قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليمن.. محافظ حضرموت يطالب اللواء السادس والشرطة العسكرية بإخلاء مطار الريان
سامو زين: دور الرجل يتحب من المرأة.. وياسمين عز: الله
شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمقبلين على الزواج .. فيديو
تدفيك وتخليك تستمتع .. أفضل 10 مشروبات شتوية لذيذة ومميزة لأحلى الأوقات
مفتي الجمهورية يشيد بأداء القلاجى وأحمد علي في دولة التلاوة
المصل واللقاح: شتاء 2026 سيكون عنيفا من حيث الإصابة بالأمراض التنفسية
الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن حالة الطقس غدًا
عاشت 100 عام ولم تتزوج.. قصة مسنة تعلم القرآن الكريم رغم فقد بصرها
ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الأهلي على النصر
الدفاع الإماراتية: استكمال عودة جميع عناصر القوات المسلحة من اليمن
غيبوبة سكر تقتل سيدة بالمنوفية في غياب زوجها وحضور رضيعها
تعطل المحافظ الإلكترونية.. تنظيم الاتصالات يُعلن احتمالية تأثر بعض خدماته غدًا
شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمقبلين على الزواج .. فيديو

أكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن  المؤشرات الأولية لـ أسعار الذهب خلال العام الحالي والفترة المقبلة، ستكون في اتجاه الصعود، موضحًا أن البورصة ستعمل من  الاثنين المقبل وسيكون هناك مؤشرات جديدة للذهب.

وأضاف سكرتير عام شعبة الذهب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن الارتفاع في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة سيكون بشكل تدريجي، ولذلك نؤكد أن الاستثمار في الذهب مربح، وأنه ملاذ آمن لكل مشتر.

رسالة للشباب المقبل على الزواج

 

ووجه رسالة للشباب المقبل على الزواج قائلا: أن الأسعار خلال هذه الفترة مناسبة، وأن من يريد الخطوبة عليه أن يشتري خلال هذه الفترة وعدم الانتظار، لآن الأسعار في زيادة.

200 جنيه انخفاض بالذهب

 

ولفت إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض من 6000 جنيه وأكثر، إلى 5830 جنيه،  فالأسعار الآن مناسبة ويعتبر هناك هبوط في الأسعار، وأنه ينصح المستثمرين بالشراء خلال هذه الفترة إذا كان هناك سيولة مالية.

الذهب شعبة الذهب الزواج الغرف التجارية

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

إحالة محفظ للقرآن بتهمه التعدي على صغيرة وهتك عرضها إلى المحاكمة بالمحلة

صعب جدا.. أيمان العاصي تعلن إصابتها بفيروس جديد

تبكير الصرف.. جدول مواعيد مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالقطاع الخاص والحكومة

مقارئ الجمهور .. مساجد كفر الشيخ تستضيف روادها لترسيخ التلاوة الصحيحة

من المسجد إلى الطريق.. غرس آداب السلوك في نفوس الأطفال بالغنايم

من المسجد إلى الطريق.. الأوقاف: غرس آداب السلوك في نفوس الأطفال بالغنايم

إزالة اللافتات من شوارع الاسكندرية

لاستعادة المظهر الجمالي.. حملات لإزالة اللافتات من شوارع الإسكندرية | صور

تحذير رسمي من مدافئ "الشموسة" بالأردن بعد تسجيل حالات وفاة واختناق في تسرب الغاز

تتألم في رقبتك وتتساءل هل وسادتي السبب؟ إليك ما يجب شراؤه

إجراء 40 عملية في 30 ساعة بمستشفى الزقازيق العام .. صور

مياه الشرقية توقع شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ وصلات للأسر الأولى بالرعاية.. صور

وفاة العروس في الفرست لوك

عروس تسقط مغشي عليها في الفرست لوك .. ما القصة؟

سيدة تزعم ان ترامب والدها

ترامب هو والدي.. سيدة تركية تشعل الجدل على مستوى العالم

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

