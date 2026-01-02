شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمقبلين على الزواج .. فيديو

أكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن المؤشرات الأولية لـ أسعار الذهب خلال العام الحالي والفترة المقبلة، ستكون في اتجاه الصعود، موضحًا أن البورصة ستعمل من الاثنين المقبل وسيكون هناك مؤشرات جديدة للذهب.

وأضاف سكرتير عام شعبة الذهب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن الارتفاع في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة سيكون بشكل تدريجي، ولذلك نؤكد أن الاستثمار في الذهب مربح، وأنه ملاذ آمن لكل مشتر.

رسالة للشباب المقبل على الزواج

ووجه رسالة للشباب المقبل على الزواج قائلا: أن الأسعار خلال هذه الفترة مناسبة، وأن من يريد الخطوبة عليه أن يشتري خلال هذه الفترة وعدم الانتظار، لآن الأسعار في زيادة.

200 جنيه انخفاض بالذهب

ولفت إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض من 6000 جنيه وأكثر، إلى 5830 جنيه، فالأسعار الآن مناسبة ويعتبر هناك هبوط في الأسعار، وأنه ينصح المستثمرين بالشراء خلال هذه الفترة إذا كان هناك سيولة مالية.