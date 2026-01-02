قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تعلن بشرى سارة بشأن حالة الطقس غدًا
عاشت 100 عام ولم تتزوج.. قصة مسنة تعلم القرآن الكريم رغم فقد بصرها
ترتيب الدوري السعودي بعد فوز الأهلي على النصر
الدفاع الإماراتية: استكمال عودة جميع عناصر القوات المسلحة من اليمن
غيبوبة سكر تقتل سيدة بالمنوفية في غياب زوجها وحضور رضيعها
تعطل المحافظ الإلكترونية.. تنظيم الاتصالات يُعلن احتمالية تأثر بعض خدماته غدًا
أشاد بها ترامب.. مصطفى بكري: الشرطة المصرية تظل دوما خط الدفاع الأول داخليا
تحذير رسمي من مدافئ "الشموسة" بالأردن بعد تسجيل حالات وفاة واختناق في تسرب الغاز
السياحة والآثار تكشف حقيقة فيديو تنظيف وترميم سور مجرى العيون
الصحة توجه رسالة تحذيرية لهذه الفئات بشأن المصحات
الأسطل: الدعوات الأمريكية لنزع سلاح المقاومة غطاء لاستنزاف طويل وخدمة لأجندة نتنياهو
استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من الإخلاء.. مقترح برلماني لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم|خاص
اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 يناير 2026 بدون مصنعية

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد صبيح

نستعرض أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 يناير 2026 دون احتساب قيمة المصنعية، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 مستويات اقل من نهاية العام، فيما سجل سعر الجنيه الذهب 46680 جنيهًا للبيع و46520 جنيهًا للشراء، وفق متوسط تعاملات محلات الصاغة.

أسعار أعيرة الذهب اليوم 

عيار 24 سجل 6670 جنيهًا للبيع و6645 جنيهًا للشراء.

عيار 22 بلغ 6115 جنيهًا للبيع و6090 جنيهًا للشراء.

عيار 21 وصل إلى 5835 جنيهًا للبيع و5815 جنيهًا للشراء.

عيار 18 سجل 5000 جنيه للبيع و4985 جنيهًا للشراء.

عيار 14 بلغ 3890 جنيهًا للبيع و3875 جنيهًا للشراء.

عيار 12 سجل 3335 جنيهًا للبيع و3325 جنيهًا للشراء.

الأونصة سجلت 207415 جنيهًا للبيع و206705 جنيهات للشراء.

الجنيه الذهب بلغ 46680 جنيهًا للبيع و46520 جنيهًا للشراء.

الأونصة بالدولار سجلت 4373.69 دولارًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 الان

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

سجل جرام الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، نحو 6670 جنيهًا للبيع مقابل 6645 جنيهًا للشراء. 

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 حوالي 6115 جنيهًا للبيع و6090 جنيهًا للشراء.

أما الذهب الأكثر تداولًا في السوق المصرية، عيار 21، فقد سجل 5835 جنيهًا للبيع و5815 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5000 جنيه للبيع و4985 جنيهًا للشراء.

وسجل عيار 14 نحو 3890 جنيهًا للبيع و3875 جنيهًا للشراء، في حين بلغ سعر عيار 12 نحو 3335 جنيهًا للبيع و3325 جنيهًا للشراء، وذلك وفق متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية.

