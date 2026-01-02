إشادات واسعة بتلاوة محمد القلاجي وأشرف سيف في دولة التلاوة

أشاد الداعية مصطفى حسني، عضو لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة، بتلاوة المتسابقين محمد القلاجي وأشرف سيف، خلال الحلقة الخامسة عشرة من المسابقة، مؤكدًا أن العلم يحتل مكانة عظيمة في الإسلام، وأن أعظم ثماره هو الأدب.

وأوضح أن الإنسان كلما ازداد علمًا وأدبًا وحياءً، كان أكثر التزامًا بمراعاة حشمته وأدبه مع الله عز وجل.

آداب الزيارة وقيم الحياء

ومن جانبه، أثنى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، على أداء المتسابقين، معتبرًا أن تلاوتهما تمثل تذكيرًا حيًا بمدرسة دولة التلاوة المصرية العريقة، مؤكدًا أن مصر ستظل عامرة بالخير ببركة القرآن الكريم وأهله؛ مشيرا إلى أن الآيات المتلوة تحمل معاني سامية تتعلق بآداب الزيارة وقيم الحياء وكيفية بناء الحياة على أسس أخلاقية راسخة.

حسن اختيار المقامات

وأضاف مفتي الجمهورية أن جمال الأداء القرآني يتجلى في القدرة على ترجمة هذه المعاني من خلال حسن اختيار المقامات وضبط الوقف والابتداء، بما يمنح المستمع فرصة لفهم المعنى بوضوح ودون تكلف أو إطالة في التأمل.

كما شدد على أن اهتمام المصريين بالقرآن وتلاوته يعكس المكانة الدينية لمصر ودورها التاريخي في خدمة كتاب الله ونشر علومه.

وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور حسن عبدالنبي، خلال مشاركته في البرنامج، أن أداء الشيخ محمد القلاجي والشيخ أشرف سيف جاء قويًا ومتميزًا، لافتًا إلى أنه نظرًا لطول الآية الكريمة تم السماح بالبدء من موضع محدد، مراعاةً لأحكام التلاوة وجودة الأداء، بما يحقق التوازن بين سلامة القراءة وجمالها.