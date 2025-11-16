برلماني يشيد بتراجع معدل البطالة: الدولة تسير نحو اقتصاد تنافسي ومستدام

أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بالتقرير الصادر عن الإحصاء بشأن انخفاض معدل البطالة لـ 6.4 ٪ ، مؤكدا أن هذا المؤشر يعكس نجاح الدولة المصرية في تنفيذ رؤية تنموية شاملة تستهدف التوسع في المشروعات القومية، وتحفيز الاستثمار، وتهيئة بيئة اقتصادية داعمة .

تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري

وأوضح " الشوربجي" في تصريح لـ" صدى البلد" أن هذه الجهود تعكس فلسفة جديدة في إدارة الاقتصاد، تقوم على دعم الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

وطالب عضو النواب بضرورة الاستمرار في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق التكامل بين المحافظات، بما يخدم أهداف الجمهورية الجديدة في بناء دولة قوية واقتصاد تنافسي ومستدام.

ويشار إلى أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاحد الموافق 16 /11 /2025 نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث (يوليو- سبتمبر) لعام 2025، حيث بلغ معدل البطالة 6.4٪ من إجمالي قـــوة العمـــل بزيادة 0.3٪ عن الربع السابق.