أوهموهم بتوفير دراجات نارية.. حبس عصابة استولت على أموال المواطنين

قررت جهات التحقيق حبس عصابة 4 أيام استولوا على أموال المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى وإيهامهم بتوفير مركبات "توك توك ، تروسيكل ، دراجات نارية" بأسعار مخفضة "على خلاف الحقيقة" والتحصل منهم على مبالغ مالية كمقدم حجز عبر وسائل الدفع الإلكترونى المختلفة وغلق هواتفهم عقب ذلك.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط عناصر التشكيل (7 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم ( 15 هاتفا محمولا - 17 شريحة هاتف محمول - 2 جهاز حاسب آلى "لاب توب" "بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى")، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بمواقع التواصل الاجتماعى .